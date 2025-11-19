Jumanji 4: i protagonisti arrivano nel mondo reale nella prima immagine del film!

Una prima immagine di Jumanji 4 rivela tutti i giocatori del videogioco che entrano nel mondo reale mentre iniziano le riprese dell’ultimo sequel della serie d’avventura. Lo sviluppo del film è iniziato nell’ottobre 2024, con il cast principale pronto a riprendere i propri ruoli per il sequel. Le riprese del prossimo capitolo sono iniziate l’11 novembre 2025 a Los Angeles.

Ora, l’account Instagram ufficiale di Jumanji ha pubblicato un’immagine (la si può vedere qui) di Kevin Hart, Karen Gillan, Dwayne Johnson e Jack Black all’inizio delle riprese di Jumanji 4. I quattro sono in piedi davanti a uno sfondo urbano, mentre la didascalia del post recita “Guardate chi è in libertà”. L’immagine sembra dunque confermare l’arrivo dei loro personaggi nel mondo reale.

L’immagine fa inoltre seguito al finale di Jumanji: The Next Level del 2019, che suggeriva che il gioco omonimo avrebbe fatto irruzione nel mondo reale. Durante la scena post-crediti del film precedente, un riparatore finisce per attivare il gioco. Questo porta Spencer (Alex Wolff) e i suoi amici ad assistere all’improvvisa comparsa di un branco di struzzi.

Se la comparsa degli animali rappresenta già un problema, il cast principale del gioco rende la situazione ancora più caotica. I personaggi principali hanno usato quelli del gioco come avatar; erano la stessa cosa. Ma, ora che questi personaggi appaiono nel mondo reale, potrebbero avere motivazioni e personalità completamente diverse dalle loro controparti del mondo reale.

Oltre ai quattro avatar principali del gioco, Jumanji 4 vedrà il ritorno di Nick Jonas nei panni di Jefferson “Seaplane” McDonough e Awkwafina nei panni di Ming Fleetfoot, che dovrebbero apparire nel mondo reale. Non sembra che Rory McCann tornerà nei panni di Jurgen il Brutale, né il sequel ha confermato se il suo giocatore verrà rivelato.

Questo potrebbe anche essere l’ultimo dei film di Jumanji, come affermato da Hart nel marzo 2023. L’elemento del mondo reale sembra essere il più grande che i film possano ottenere, incrociando ogni personaggio e dando a tutti un ruolo centrale nella storia. Ciò significa anche che tutto ciò che è rimasto irrisolto può essere affrontato, legando adeguatamente insieme i fili della trama in sospeso.

Con Jumanji 4 che promette un’avventura ancora più grande grazie a questa ultima immagine, il prossimo capitolo ha la possibilità di essere il più memorabile della serie. A seconda di come il sequel gestirà gli elementi del mondo reale, questo potrebbe diventare uno dei capitoli più adrenalinici della serie fino ad ora. Potrebbe anche fornire un finale memorabile alla lunga serie.