Zack Snyder condivide una nuova inquietante immagine del Joker di Jared Leto

Di Gianmaria Cataldo

-

Jared Leto ha debuttato nei panni del Joker nel film Suicide Squad del 2016, e qualcosa di curioso è successo con la sua interpretazione. Prima dell’uscita del film, c’era molta eccitazione intorno alla sua scelta per il ruolo. Poi, è stata rilasciata una prima immagine del personaggio e le aspettative nei suoi confronti sono radicalmente cambiate. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Il film è stato universalmente disapprovato al momento dell’uscita, e una delle critiche più grandi riguardava proprio il Joker di Leto.

Il film è poi rimasto l’unica incursione dell’attore nell’universo DC per alcuni anni, al punto che sembrava destinato a essere l’ultima. Tuttavia, le cose sono cambiate quando Zack Snyder è stato richiamato dalla Warner Bros. per completare la sua versione di Justice League. Con una mossa a sorpresa, Leto è tornato nei panni del Principe Clown del Crimine per una sequenza post-apocalittica.

Alla fine, la Zack Snyder’s Justice League sarebbe diventata l’ultimo film in cui abbiamo visto il personaggio. Tuttavia, sempre grazie a Snyder, ora abbiamo una nuova immagine del personaggio con un look completamente nuovo. Continuando la sua tendenza a condividere immagini dei progetti DC passati, il regista ha infatti pubblicato questa foto inquietante del Joker di Leto.

Il post era accompagnato dalla didascalia: “Obiettivo 50 mm Dream Leica monocromatico”. Sebbene breve, il suo ritorno nei panni del Joker nella Justice League rielaborata ha permesso al cattivo di Leto di interagire con il Batman di Ben Affleck sullo schermo per la prima volta nel DCEU (anche se gli attori hanno girato le loro scene separatamente). Ad ogni modo, l’immagine ci mostra un Joker potenzialmente pronto allo scontro, cosa che purtroppo non abbiamo avuto modo di vedere nel DCEU.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
