Diane Ladd: muore ad 89 anni l’attrice candidata all’Oscar, madre di Laura Dern

Diane Ladd è morta all’età di 89 anni. Nata il 29 novembre 1935 a Laurel, nel Mississippi, Ladd è stata candidata tre volte all’Oscar come migliore attrice non protagonista per le sue interpretazioni in Alice non abita più qui (1974) di Martin Scorsese, Cuore selvaggio (1990) di David Lynch e Rambling Rose (1991), con quest’ultimo che l’ha vista recitare insieme alla figlia Laura Dern.

In una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter, Laura Dern ha condiviso la notizia della morte di sua madre Diane Ladd. “La mia straordinaria eroina e il mio dono più grande, mia madre Diane Ladd, è venuta a mancare questa mattina, con me al suo fianco, nella sua casa di Ojai, in California. Era la figlia, la madre, la nonna, l’attrice, l’artista e lo spirito empatico più straordinari che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati fortunati ad averla. Ora sta volando con i suoi angeli”.

Diane Ladd era una classica bellezza del sud e un’attrice vivace, nota per le sue interpretazioni intense che combinavano forza, vulnerabilità, umorismo e fascino. Il ruolo che le ha dato la notorietà, quello di Flo, la cameriera dalla lingua tagliente e dai capelli voluminosi in Alice non abita più qui, ha messo perfettamente in mostra il suo talento. Quel film ha segnato anche il debutto di sua figlia Laura Dern, che appare brevemente nella scena finale mentre mangia un cono gelato in una tavola calda all’età di 7 anni.

Il talento di Ladd per l’improvvisazione l’ha aiutata a ottenere il ruolo di Marietta Fortune, la madre autoritaria ed emotivamente segnata di Lula (interpretata sempre da Laura Dern), in Cuore selvaggio. Madre e figlia si sono poi riunite sullo schermo l’anno successivo in Rambling Rose, in cui Ladd interpretava un’eccentrica matriarca del Sud la cui famiglia viene gettata nel caos quando la tormentata Rose (interpretata da Dern) diventa la loro domestica. Anche Dern ha ricevuto una nomination all’Oscar per la sua interpretazione.

Ladd ha incontrato il suo ex marito, l’attore Bruce Dern, in una produzione off-Broadway nel 1958. I due si sono sposati nel 1960 e Ladd ha debuttato al cinema al fianco di lui in The Wild Angels (1966). Ladd ha dato alla luce la loro figlia, Laura Dern, nel 1967, e i due hanno divorziato nel 1969. Tra i film interpretati da Diane Ladd figurano anche Chinatown (1974), Something Wicked This Way Comes (1983), National Lampoon’s Christmas Vacation (1989), Primary Colors (1998) e, più recentemente, Joy (2015).