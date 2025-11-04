The Neighborhood – Stagione 8: conferma, cast, trama e tutto quello che sappiamo

La CBS ha fatto centro con la sua esilarante sitcom The Neighborhood, che ora tornerà per la sua ottava e ultima stagione. Creata per il piccolo schermo da Jim Reynolds (e debuttata nel 2018), la serie segue la famiglia Johnson, bianca e originaria del Midwest, che si trasferisce in un quartiere prevalentemente nero di Los Angeles. Sebbene la famiglia, eccessivamente cordiale, susciti qualche malumore, stringe un’insolita amicizia con i vicini, i Butler. La sitcom tocca molti temi familiari relativi allo scontro culturale già affrontati in programmi precedenti, ma lo fa con un senso dell’umorismo moderno e aperto.

Le migliori sitcom di tutti i tempi in genere si allontanano dalle trame più attuali, ma The Neighborhood non ha mai avuto paura di affrontare temi scottanti senza alienare il pubblico. Gli spettatori hanno visto le famiglie Johnson e Butler crescere e cambiare insieme nel corso dei quasi dieci anni di durata dello show, e questo tipo di continuità lo ha reso uno dei gioielli della corona della CBS. Purtroppo, The Neighborhood sta iniziando a concludere la sua impressionante permanenza in onda. Anche se la CBS ha rinnovato lo show per l’ottava stagione, questa sarà anche l’ultima.

Ultime notizie su The Neighborhood – Stagione 8

La CBS rinnova e cancella The Neighborhood

Con la rete in uno stato di cambiamento, le ultime notizie confermano che la CBS ha rinnovato e cancellato The Neighborhood. Con una doppia mossa, la CBS ha deciso di riportare le famiglie Butler e Johnson per un’ottava stagione, annunciando al contempo che la stagione 8 sarà l’ultima per The Neighborhood. Questo annuncio arriva in mezzo a una serie di altre cancellazioni alla CBS, e la rete ha già eliminato FBI: International, FBI: Most Wanted e, forse la più controversa di tutte, S.W.A.T. con Shemar Moore.

La CBS aveva precedentemente ordinato uno spin-off di The Neighborhood con Sheaun McKinney e Marcel Spears, che avrebbe dovuto debuttare durante la stagione televisiva 2025-2026. Tuttavia, la rete ha infine deciso di non portare avanti il progetto.

L’ottava stagione di The Neighborhood è confermata come l’ultima

Ritorno a The Neighborhood un’ultima volta

Anche se The Neighborhood è diventata una delle sitcom più popolari della TV generalista odierna, il suo futuro non è mai stato certo alla CBS. Alla fine, la rete ha deciso di rinnovare lo show nel marzo 2025. Tuttavia, con l’avvertenza che l’ottava stagione di The Neighborhood sarebbe stata l’ultima della serie originale. Durante i suoi quasi dieci anni di programmazione, The Neighborhood è stato un successo costante per la CBS, ma tra una serie di cancellazioni, è chiaro che la rete è in uno stato di cambiamento.

The Neighborhood è stato un appuntamento fisso dell’autunno sin dalla sua prima messa in onda, e non c’è motivo per cui l’ottava e ultima stagione non debba seguire lo stesso programma.

Poiché l’ordine di rinnovo è ancora recente, ci sono pochi dettagli sulla prossima stagione finale della serie. La maggior parte delle informazioni sono semplicemente supposizioni e ipotesi plausibili a questo punto. Tuttavia, dato che la CBS sta cercando di eliminare The Neighborhood dal suo palinsesto futuro, la sitcom probabilmente debutterà nell’autunno del 2025. Come la maggior parte dei programmi televisivi, The Neighborhood è stato un appuntamento fisso autunnale sin dalla sua prima messa in onda, e non c’è motivo per cui l’ottava e ultima stagione non debba seguire lo stesso programma.

Dettagli sul cast dell’ottava stagione di The Neighborhood

I Johnson e i Butler torneranno

Le sitcom si affidano alla coerenza del loro cast per garantire continuità da una stagione all’altra, e il legame tra i Johnson e i Butler è il vero cuore di The Neighborhood. Pertanto, non ci saranno grandi cambiamenti nell’ottava stagione e Cedric the Entertainer tornerà ancora una volta a interpretare il burbero ma adorabile Calvin Butler. Ad affiancarlo ci sarà il suo vicino, Dave Johnson (interpretato da Max Greenfield), con cui non sempre va d’accordo. Tichina Arnold tornerà nei panni della molto più comprensiva Tina, moglie di Calvin, mentre Beth Behrs riprenderà il ruolo di Gemma, moglie di Dave.

Anche il resto delle famiglie Johnson e Butler dovrebbe tornare, compreso il giovane Hank Greenspan nei panni di Grover Johnson, il precoce ragazzino. Anche i figli di Calvin e Tina, Marty (il più giovane, interpretato da Marcel Spears) e Malcolm (il più grande, interpretato da Sheaun McKinney), torneranno come personaggi fissi della serie, vista la cancellazione dello spin-off The Neighborhood. Anche Courtney, interpretata da Skye Townsend, è diventata parte integrante della trama da quando ha avuto un bambino con Marty nella sesta stagione.

Dettagli sulla trama dell’ottava stagione di The Neighborhood

Le famiglie Butler e Johnson crescono insieme

È impossibile prevedere esattamente cosa accadrà nella stagione 8 di The Neighborhood, dato che la serie segue ogni anno una formula sitcom molto familiare. Molti episodi contengono solitamente una storia autonoma che esplora un conflitto che viene tipicamente risolto entro la fine. Tuttavia, alcune cose si protrarranno nel futuro, tra cui il percorso genitoriale di Marty e Courtney. Inoltre, dovrebbe entrare in gioco la lotta dei Johnson con Grover che diventa adolescente e Calvin e Tina che diventano genitori con figli ormai grandi.

Durante un’intervista con TV Insider dopo il finale della settima stagione di The Neighborhood, Cedric the Entertainer ha anticipato qualcosa sugli episodi finali della serie. Ha detto: “Non sappiamo esattamente dove andrà a parare la nostra serie, ma per me un buon finale di serie ti dà sempre qualcosa da cui trarre ispirazione, che possa accadere o meno, ma alla fine tutti i tuoi eroi hanno un finale da eroi”.

Gli eventi del finale della settima stagione di The Neighborhood avranno anche un profondo effetto sui prossimi episodi. Durante il finale in due parti, Marty e Malcolm si trasferiscono in una nuova casa a Venice Beach. L’uscita di scena dei due personaggi dalla casa dei genitori avrebbe dovuto preparare il terreno per lo scartato spin-off di Marty e Malcolm di The Neighborhood, ma ora che la CBS non porterà avanti lo show, l’ottava stagione incorporerà le loro nuove avventure. Come sempre, però, lo scontro culturale tra le famiglie sarà il cuore di The Neighborhood, che dovrebbe risultare veritiero nella stagione 8.