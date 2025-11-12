Zootropolis 2: annunciato il cast vocale italiano!

Disney Italia presenta il nuovo trailer e annuncia le nuove voci di Zootropolis 2: oltre a Michela Giraud entrano a far parte del cast vocale Max Angioni e Matteo Martari.

Max Angioni presta la sua voce al serpente Gary De’Snake, un dolce e adorabile – e super velenoso – serpente con una missione: riabilitare il buon nome della sua famiglia risolvendo un mistero che affligge Zootropolis da decenni.

Michela Giraud presta la voce a Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, “Squame e Trame del Mistero”, in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano.

Matteo Martari presta la voce al Sindaco Brian Winddancer, un attore entrato in politica, uno stallone carismatico ma sprovveduto che sogna di essere eroico come i personaggi che un tempo interpretava in televisione.

Nel film Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio prestano le loro voci agli Zebros, Max Mariola con il suo cameo, sarà la voce di Capo Chef.

La psicoterapeuta Stefania Andreoli invece presterà la sua voce alla Dottoressa Fuzzby, un’adorabile quokka (un piccolo marsupiale australiano), una terapeuta animale che aiuta Judy e Nick a risolvere alcuni problemi relativi alla loro nuova collaborazione.

In Zootropolis 2, in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre, vedremo anche il ritorno di Ilaria Latini e Alessandro Quarta che saranno le voci dei protagonisti Judy e Nick.

Ilaria Latini presta la sua voce a Judy Hopps che ha realizzato il suo sogno di diventare la prima coniglietta poliziotta di Zootropolis ed è determinata a dimostrare che lei e il suo partner, l’ex truffatore Nick Wilde, possono essere il miglior team della polizia.

Alessandro Quarta presta la sua voce a Nick Wilde, un ex truffatore che è recentemente diventato la prima volpe poliziotto di Zootropolis. Ma anche se lui e la sua partner Judy Hopps hanno risolto il caso più importante della città, Nick si accorge di avere ancora molto da imparare sul lavoro di squadra.

Tornano anche Leo Gullotta (voce di Mr. Big), Frank Matano (voce di Duke Donnolesi), Paolo Ruffini (voce di Yax) e Nicola Savino (voce di Flash).

Di seguito l’elenco completo del cast vocale italiano di Zootropolis 2:

Ilaria Latini (voce di Judy Hopps) Alessandro Quarta (voce di Nick Wilde) Max Angioni (voce di Gary De’Snake) Michela Giraud (voce di Nibbles Maplestick) Simone Crisari (voce di Pawbert Lynxley) Gianni Giuliano (voce di Milton Lynxley) Roberto Fidecaro (voce del Capitano Bogo) Ilaria Stagni (voce dialoghi di Gazzelle) Matteo Martari (voce del Sindaco Brian Winddancer) Stefania Andreoli (voce della Dottoressa Fuzzby) Gabriele Patriarca (voce di Clawhauser) Roberta Greganti (voce di Bonnie Hopps) Vittorio Guerrieri (voce di Stu Hopps) Davide Perino (voce di Cattrick Lynxley) Elena Perino (voce di Kitty Lynxley) Leo Gullotta (voce di Mr. Big) Stefania Cangemi (voce di Fru Fru) Nicola Savino (voce di Flash) Stefano Annunziato (voce dell’Agente Mchorn) Paolo Ruffini (con la voce di Yax) Alessandro Ballico (voce di Finnck) Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio (voci degli Zebros) Max Mariola (voce del Capo Chef) Frank Matano (voce di Duke Donnolesi) Matteo Martinez (voce di Buzz Shedley)



Nel nuovo film d’animazione Zootropolis 2, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De’Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora. Il film è diretto dal team vincitore dell’Oscar® composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino.