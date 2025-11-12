Alice nel Paese delle Meraviglie: nuovo film in fase di sviluppo senza la Disney

Dopo l’enorme successo di Wicked, la Universal punta su un altro classico, questa volta con Sabrina Carpenter nel ruolo della protagonista. La carriera musicale della cantante è esplosa negli ultimi anni con successi come “Espresso”, ma ha iniziato come attrice, con il ruolo che l’ha resa famosa in Girl Meets World, il sequel della serie Boy Meets World.

La Universal sta ora sviluppando un film musicale con Carpenter ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. La cantante e attrice avrà anche un ruolo dietro le quinte come produttrice. La regista di Hustlers, Lorene Scafaria, ha firmato come regista e sceneggiatrice.

La Universal non è l’unico legame con Wicked che il prossimo Alice nel Paese delle Meraviglie ha. Marc Platt, che ha prodotto Wicked a Broadway e gli adattamenti cinematografici, Wicked e Wicked: For Good, sarà uno dei produttori del prossimo film di Carpenter insieme a Leslie Morgenstein ed Elysa Koplovitz Dutton. Altri dirigenti coinvolti nel progetto sono Ryan Jones e Jacqueline Garell della Universal e Katie McNicol della Mark Platt Productions.

Anche se il ruolo di Carpenter nel film Alice in Wonderland non è stato ancora rivelato, la possibilità più probabile è che interpreti il personaggio principale di Alice. L’anno scorso ha tenuto una serie di incontri con la Universal per presentare le sue idee per il film, che è considerato un progetto appassionante.

L’iconica storia di Alice e del suo viaggio nella tana del bianconiglio e in un surreale mondo fantastico è iniziata con la pubblicazione del romanzo di Lewis Carroll del 1865 Alice’s Adventures in Wonderland, che è stato adattato in un film d’animazione dalla Disney nel 1951. Il sequel del romanzo di Carroll, Attraverso lo specchio e ciò che Alice vi trovò, fu pubblicato nel 1871.

Quasi 60 anni dopo il successo del film d’animazione, la Disney è tornata nella tana del bianconiglio per creare un remake live-action di Alice nel Paese delle Meraviglie con l’aiuto dell’iconico regista Tim Burton. Mia Wasikowska ha interpretato Alice e Johnny Depp il Cappellaio Matto. Il sequel, Alice attraverso lo specchio, è uscito sei anni dopo.

Anche se gli adattamenti più noti di Alice nel Paese delle Meraviglie sono stati realizzati dalla Disney, la storia è di dominio pubblico, quindi qualsiasi studio può creare la propria versione, come sta facendo la Universal dopo che Wicked ha incassato 756,4 milioni di dollari al botteghino con un budget di 150 milioni di dollari.

Il film ha ottenuto l’88% su Rotten Tomatoes e ha vinto l’Oscar per i migliori costumi e la migliore scenografia, oltre al Golden Globe per il miglior film e il miglior incasso.

L’attesissimo sequel, Wicked: For Good, uscirà nelle sale il 21 novembre per concludere la storia di Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) che Gregory Maguire ha creato per il romanzo Wicked, trasformato poi in un musical di Broadway.

Il libro è basato sul mondo di Oz che L. Frank Baum ha introdotto nel suo romanzo Il meraviglioso mago di Oz. Ciò è stato possibile perché, come Alice nel Paese delle Meraviglie, anche Il mago di Oz è di dominio pubblico.

Non si sa molto della versione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Sabrina Carpenter, ma dopo il successo ottenuto dalla Universal con Wicked, lo studio vuole replicare quel successo con un nuovissimo film musicale che spera raggiunga livelli simili.