Dune – Parte Tre: concluse le riprese del film!

Di Gianmaria Cataldo

-

Dune - Parte Tre film

Le riprese di Dune – Parte Tre di Denis Villeneuve, iniziate lo scorso luglio, si sono ufficialmente concluse dopo quattro mesi di lavorazione (come riportato da questo account su X). Si tratta del capitolo finale della trilogia avviata nel 2021. In precedenza il progetto era stato indicato come Dune: Messiah, in riferimento diretto al romanzo del 1969 di Frank Herbert da cui trae ispirazione. Tuttavia, Warner Bros. ha confermato che il titolo definitivo seguirà una numerazione progressiva. La scelta lascia intendere che il film potrebbe includere elementi tratti non solo da Messiah, ma anche dal terzo libro della saga, Children of Dune.

Nelle ultime settimane si sono aggiunti al cast Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke, scelti per interpretare Leto II e Ghanima, i figli di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya). La loro presenza conferma la possibilità di un salto temporale nella narrazione, con i due personaggi in età più avanzata rispetto al finale del romanzo Dune: Messiah e potenzialmente già all’interno della storia di Children of Dune. I dettagli sulla trama restano riservati, ma l’introduzione dei gemelli suggerisce che il film possa andare oltre gli eventi del secondo capitolo della saga letteraria, ampliando la copertura narrativa della trilogia.

Cosa aspettarsi da Dune – Parte Tre

In precedenza, parlando con la rivista Time, Villeneuve ha confermato che Dune 3 sarà basato sul secondo romanzo della serie di Frank Herbert, “Messia di Dune“. Il regista ha diviso il primo romanzo in due metà per adattarlo in due film. Ma il terzo film coprirà Messia di Dune nella sua interezza.

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

In Dune – Parte Tre, tratto dal romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, possiamo aspettarci una narrazione molto più intima e politica rispetto all’epica espansiva di Parte Due. Dopo aver conquistato Arrakis e assunto il ruolo di Imperatore, Paul Atreides dovrà affrontare le conseguenze del jihad scatenato in suo nome e il peso del potere assoluto. Il film esplorerà la disillusione di Paul, i suoi dubbi morali e le macchinazioni di chi vuole distruggerlo dall’interno. La storia si muoverà dunque tra intrighi religiosi, crisi identitarie e visioni profetiche, aprendo un nuovo capitolo più cupo e riflessivo nell’universo di Dune.

