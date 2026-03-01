ADG Awards 2026: Frankenstein, Una Battaglia dopo l’Altra e I Fantastici Quattro: Gli Inizi vincono i premi principali

L’evento ha celebrato i visionari team di scenografie dietro ai film, alle serie televisive e ai progetti musicali più ambiziosi dell’anno, riconoscendo i risultati eccezionali nell’arte della creazione di mondi cinematografici ed episodici.

Kpop Demon Hunters ha continuato la sua serie di successi, aggiudicandosi l’ADG Award nella categoria lungometraggi d’animazione. La scorsa settimana ha vinto 10 Annie Awards, tra cui quello per il miglior lungometraggio e tre premi della Visual Effects Society. Ha vinto anche il premio Producers Guild.

La Producers Guild ha conferito riconoscimenti speciali al regista Jon M. Chu, che ha ricevuto il Cinematic Imagery Award. La deputata Laura Friedman (D-CA) ha ricevuto il set per il President’s Award. Lo scenografo Thomas E. Sanders (“Salvate il soldato Ryan” e “Dracula di Bram Stoker”) è stato inserito postumo nella ADG Hall of Fame. La Producers Guild ha assegnato quattro Lifetime Achievement Awards. Tra i premiati figurano lo scenografo e direttore artistico Jann Engel, lo scenografo Bo Welch, lo scenografo Tom Southwell e lo scenografo Stephen McNally.

Welch ha dedicato il suo premio “alla mia splendida e brillante moglie Catherine O’Hara e ai nostri figli Matthew e Luke, che mi ispirano ogni giorno e rappresentano il più grande traguardo della mia vita”. O’Hara è morta il mese scorso nella sua casa di Los Angeles, ed era sposata con Welch.

Durante il suo discorso, Friedman ha promesso di difendere l’industria cinematografica e televisiva. Friedman, che si batte per ottenere un credito d’imposta nazionale per il cinema, ha iniziato il suo discorso parlando di come i film mostrino al mondo cos’è l’America. “È il motivo per cui le persone sono immigrate qui in primo luogo. È il motivo per cui le persone in altri paesi che non godono di queste libertà capiscono cosa significherebbe per le loro vite e per quelle dei loro figli. Quindi quello che fate tocca i cuori e le menti”.

Friedman ha detto alla sala di aver smesso di leggere dal gobbo e di parlare con il cuore. Ha detto: “Porteremo a termine il lavoro per ottenere un credito d’imposta nazionale per il cinema, perché vale la pena lottare per Hollywood. Vale la pena lottare per l’industria cinematografica”.

Ha detto: “Difenderò quest’industria. La difenderò dalle produzioni delocalizzate. La difenderò il più possibile dalle concentrazioni aziendali. La difenderò assolutamente dall’intelligenza artificiale che sottrae il lavoro agli artisti”. Friedman ha continuato: “Lotteremo per questo in Georgia, a New York, nel New Jersey, in tutto il Paese, perché quando abbiamo un’industria cinematografica e televisiva forte, l’America ha successo. Quindi continueremo a lavorare su questo credito d’imposta. Ho grande fiducia che ce la faremo.”

Mentre ha ritirato il premio, Chu ha detto: “Avete mai messo così tanto amore in qualcosa come il vero amore da non volerlo mai finire, come se ti facesse male, come se ti facesse male fisicamente allo stomaco pensare alla tua vita senza?”. Ha aggiunto: “È a questo punto che mi trovo ora con “Wicked”. È così che mi sento a dire addio a “Wicked”, perché questa potrebbe essere una delle ultime volte che potrò festeggiarlo.” Ha parlato dell’arte della scenografia e ha chiamato a raccolta coloro con cui aveva lavorato nel corso della sua carriera, da Nelson Coates (“In the Heights”) a Nathan Crowley (“Wicked”). Chu ha definito il cinema “un esercizio di empatia insito nella nostra cultura da generazioni, e la scenografia è ciò che lo rende possibile. È il linguaggio ufficiale di questa connessione”. Ha detto alla sala di scenografi e decoratori: “Non siete semplicemente designer. Credo che siate degli esploratori”.

Ecco l’elenco completo dei vincitori dei ADG Awards 2026

FILM:

PERIOD FEATURE FILM

“Frankenstein”

Production Designer: Tamara Deverell

FANTASY FEATURE FILM

“The Fantastic Four: First Steps”

Production Designer: Kasra Farahani

CONTEMPORARY FEATURE FILM

“One Battle After Another”

Production Designer: Florencia Martin

ANIMATED FEATURE FILM

“KPop Demon Hunters”

Production Designers: Mingjue Helen Chen, Dave Bleich

TELEVISION:

ONE-HOUR PERIOD SINGLE-CAMERA SERIES

Palm Royale: “Maxine Drinks Martini’s Now,” “Maxine Serves a Swerve”

Production Designer: Jon Carlos

ONE-HOUR FANTASY SINGLE-CAMERA SERIES

Andor: “Who Are You?”

Production Designer: Luke Hull

ONE-HOUR CONTEMPORARY SINGLE-CAMERA SERIES

Severance: “Chikhai Bardo”

Production Designer: Jeremy Hindle

TELEVISION MOVIE OR LIMITED SERIES

Monster: The Ed Gein Story

Production Designer: Matthew Flood Ferguson

HALF-HOUR SINGLE-CAMERA SERIES

The Studio: “The Note”

Production Designer: Julie Berghoff

MULTI-CAMERA SERIES

Mid-Century Modern: “Bye, George”

Production Designer: Glenda Rovello

VARIETY OR REALITY SERIES

Saturday Night Live: “Lady Gaga Host”

Production Designers: Akira Yoshimura, Keith Ian Raywood, N. Joseph De Tullio, Andrea Purcigliotti

VARIETY SPECIAL

SNL50: The Anniversary Special

Production Designers: Akira Yoshimura, Keith Ian Raywood, N. Joseph De Tullio

COMMERCIALS

Prada: “Galleria Bag”

Production Designer: Florencia Martin

SHORT FORMAT & MUSIC VIDEOS

Apple – Someday by Spike Jonze: “AirPods 4 with Active Noise Cancelation”

Production Designer: Shane Valentino