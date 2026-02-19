Beast: Russell Crowe torna sul ring nel trailer del nuovo action Lionsgate

HomeCinema News2026

Beast: Russell Crowe
Russell Crowe e Daniel MacPherson in "Beast". © Lionsgate

Dopo aver interpretato un gladiatore iconico e, più recentemente, una divinità nel Marvel Cinematic Universe, Russell Crowe torna all’azione in Beast, dove veste i panni di un ex campione di MMA pronto a rimettersi in gioco per salvare suo fratello.

Il trailer di Beast: un ritorno forzato nel mondo dell’MMA

Il primo trailer diffuso da Lionsgate mostra il personaggio di Crowe costretto a tornare nel circuito delle arti marziali miste quando la vita del fratello minore viene messa in pericolo. Quello che inizialmente sembra un semplice ritorno sportivo si trasforma rapidamente in una spirale di violenza, regolamenti di conti e scontri brutali dentro e fuori dall’ottagono.

Le immagini puntano su un tono crudo e fisico, con sequenze di combattimento intense e un protagonista segnato dal passato, che deve fare i conti non solo con avversari più giovani e affamati, ma anche con i propri errori.

Il film è diretto da Tyler Atkins e scritto da David Frigerio. Nel cast figurano anche Daniel MacPherson, Luke Hemsworth, Bren Foster, Amy Shark, Mojean Aria e Kelly Gale.

Con Beast, Crowe torna a un ruolo fisicamente impegnativo, in linea con la sua tradizione di personaggi intensi e combattivi. Il trailer promette un action ad alta tensione, costruito attorno al tema della famiglia e della redenzione, con il ring come arena simbolica di un conflitto più personale e profondo.

