Star Trek: dopo la fine di Discovery, Starfleet Academy prepara il ritorno di un personaggio chiave

A due anni dalla conclusione di Star Trek: Discovery, l’universo di Star Trek continua a espandersi nel 32° secolo con Star Trek: Starfleet Academy. Le due serie condividono ambientazione, temi e perfino alcuni personaggi, ma l’assenza della USS Discovery in Starfleet Academy inizia a farsi sempre più evidente.

Nel corso degli episodi, lo spinoff ha più volte giustificato l’assenza della nave con spiegazioni temporanee: prima un retrofit in corso, poi una missione di recupero capsule di salvataggio. Tuttavia, dopo gli eventi più recenti, queste motivazioni sembrano sempre meno convincenti.

Nus Braka e la minaccia che cambia tutto

Nell’episodio 6 di Starfleet Academy, Nus Braka ha distrutto un vascello della Flotta Stellare, assaltato un avamposto sperimentale e preso in ostaggio alcuni cadetti. È difficile immaginare una minaccia più urgente nella timeline attuale di Star Trek. In un contesto simile, viene spontaneo chiedersi dove siano il Capitano Burnham e il resto dell’equipaggio della Discovery.

Un ritorno in massa del cast guidato da Sonequa Martin-Green sarebbe però poco realistico: oltre alle questioni produttive, riportare l’intero equipaggio rischierebbe di oscurare i giovani protagonisti della nuova serie, che devono costruirsi uno spazio narrativo autonomo.

Il ritorno di Sylvia Tilly come possibile collegamento

La soluzione potrebbe arrivare da un volto familiare: Mary Wiseman tornerà infatti nei panni di Sylvia Tilly. In Discovery, Tilly aveva lasciato il ruolo operativo per dedicarsi all’insegnamento, trovando finalmente la propria vocazione all’Accademia della Flotta.

Il suo ingresso in Starfleet Academy potrebbe rappresentare il ponte ideale tra le due serie. Piuttosto che continuare a giustificare l’assenza della Discovery, lo show potrebbe utilizzare Tilly come collegamento diretto con la sua vecchia nave, permettendole di attivare contatti e richiedere supporto contro Nus Braka senza necessità di cameo massicci o ritorni forzati.

Narrativamente, sarebbe anche una rivincita per il personaggio: spesso sottovalutata in Discovery, Tilly potrebbe affermarsi come figura di riferimento per i cadetti, dimostrando di avere accesso alla nave più potente della Flotta Stellare e consolidando la propria autorevolezza.

Se la strategia funzionerà, Starfleet Academy riuscirà a colmare il vuoto lasciato da Discovery senza sacrificare la propria identità. E il ritorno di Tilly potrebbe essere il primo passo per riannodare i fili di un universo sempre più interconnesso.