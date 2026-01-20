HomeCinema News2026

Conan, il ragazzo del futuro – 45° TV Anniversary, il 9, 10 e 11 febbraio al cinema!

Di Chiara Guida

Animagine, la collana nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment che porta al cinema gli anime del presente e del passato, è lieta di annunciare l’uscita di Conan, il ragazzo del futuro – 45° TV Anniversary, che arriverà nelle sale italiane con un evento speciale il 9, 10 e 11 febbraio. Dai capolavori dei maestri dell’animazione alle produzioni contemporanee, dai film alle serie TV, Animagine porta in sala titoli giapponesi mai arrivati nei cinema italiani, per un’esperienza indimenticabile per i fan del Sol Levante e per chi si vuole avvicinare all’animazione orientale.

Conan, il ragazzo del futuro è l’unica serie animata diretta dal Premio Oscar Hayao Miyazaki. Andata in onda in Giappone nel 1978 sull’emittente nazionale NHK, arrivò in Italia nel 1981 ed ebbe un clamoroso successo, venendo consacrata come un caposaldo dell’animazione giapponese. Arriva ora per la prima volta nelle sale italiane con un montaggio degli ultimi episodi, pronta a far rituffare nell’infanzia gli spettatori degli anni passati e a far riscoprire a tutti sul grande schermo il primo lavoro da regista del Maestro Miyazaki, che ne curò anche il character design e mise mano allo storyboard e alle scenografie.

“Nel mese di luglio dell’anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti, le armi elettromagnetiche cancellarono più di metà degli esseri umani dalla faccia del pianeta. Il cataclisma causò uno spostamento traumatico dell’asse terrestre, e i continenti finirono quasi interamente sommersi dalle acque”. Il memorabile incipit di ogni puntata di Conan, il ragazzo del futuro dà il la alle avventure di Conan, un ragazzino che vive sull’Isola Perduta assieme al nonno. L’isola, abitata solo da loro due, è uno dei pochi affioramenti rimasti dopo l’innalzamento del livello dei mari, causato dalla cecità degli esseri umani. Un giorno, dopo essere andato a caccia di squali, Conan vede sulla spiaggia qualcosa che non ha mai visto prima: si tratta di una ragazza, che giace svenuta sulla sabbia. Il suo nome è Lana ed è approdata sull’isola perché è in fuga. Ma presto i suoi inseguitori la raggiungono, portandola via con un aereo verso Indastria, metropoli tecnologica che governa il mondo. Conan è deciso a salvarla e si getta all’inseguimento…

Conan, il ragazzo del futuro intreccia avventura e riflessione in un racconto che parla di sopravvivenza, responsabilità e speranza. Al centro c’è il confronto tra un mondo dominato dalla tecnologia e dal desiderio di controllo, e un’umanità più semplice e solidale, capace di vivere in armonia con la natura. Conan, con la sua purezza e il suo coraggio, diventa il simbolo di una nuova possibilità per il genere umano: un futuro in cui la forza non sta nella distruzione, ma nella cooperazione, nell’empatia e nella scelta di proteggere ciò che rende davvero viva la civiltà.

Conan, il ragazzo del futuro – 45° TV Anniversary sarà al cinema solo il 9, 10 e 11 febbraio con Animagine, la collana nata dalla collaborazione fra Dynit e Adler Entertainment.

La trama di Conan, il ragazzo del futuro

Conan, l’unico ragazzo sopravvissuto a un gruppo di astronauti che cercarono di fuggire durante il cataclisma, vive insieme a suo nonno sull’Isola Perduta, senza alcun contatto con altri esseri umani. Un giorno incontra una ragazza svenuta sulla spiaggia, Lana, arrivata fin lì nel tentativo di sfuggire ai suoi rapitori. Lei è infatti l’unico collegamento con lo scomparso dottor Rao, detentore del segreto dell’energia solare. Quando i soldati di Indastria torneranno a rapire Lana, Conan intraprenderà un lungo viaggio per salvarla, un’avventura meravigliosa che lo porterà, attraverso innumerevoli pericoli, a conoscere tanti nuovi amici.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
