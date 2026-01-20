HomeTrailerUn Bel Giorno: ecco il trailer e il poster del nuovo film...
Un Bel Giorno: ecco il trailer e il poster del nuovo film di e con Fabio De Luigi

Sono disponibili il trailer e il poster di Un Bel Giorno di Fabio De Luigi con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi.

Un Bel Giorno è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema e uscirà nelle sale il 5 marzo, distribuito da 01 Distribution.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Fabio De Luigi. La fotografia è a cura di Simone Mogliè, il montaggio di Consuelo Catucci, la scenografia di Valeria Zamagni, i costumi di Isabella Rizza e la colonna sonora di Michele Braga.

La trama di Un Bel Giorno

Tommaso ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine familiare e diventando un padre a tempo pieno e un uomo a tempo zero. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per il padre di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara, una donna brillante e affascinante. Un incontro inatteso che potrebbe cambiare tutto… se non fosse che entrambi nascondono qualcosa di decisamente ingombrante.

