Tomb Raider, GameStop categorico contro il look di Sophie Turner: “Questa non è Lara Croft”

All’inizio di questa settimana, Amazon ha pubblicato una prima foto di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella prossima serie di Prime Video, Tomb Raider. Forse la cosa più degna di nota è che la serie sembra rendere omaggio al classico look di Lara Croft dei giochi originali, piuttosto che adottare l’aspetto aggiornato visto nel reboot del 2018.

Il costume di Turner, in particolare, riecheggia l’iconico outfit del personaggio, mentre la sua interpretazione rende il personaggio più atletico e moderno. Sebbene gli adattamenti dei videogiochi siano raramente accolti con entusiasmo dai fan, le reazioni al casting di Sophie Turner e a questa foto sono state per lo più positive. E la maggior parte sembra concordare sul fatto che Turner incarni l’archeologa avventurosa e intelligente che il pubblico conosce e ama.

Tuttavia, non tutti sembrano essere d’accordo. In un post, il rivenditore di videogiochi GameStop ha twittato l’annuncio di IGN con una sola frase: “Questa non è Lara Croft”. Non ci sono state ulteriori spiegazioni da parte del rivenditore, ma molti fan sono intervenuti rapidamente. Gran parte delle critiche, come per i precedenti adattamenti di Tomb Raider, si concentra sull’aspetto. I giochi originali presentavano un design altamente stilizzato ed esagerato, mentre Turner rappresenta una versione più realistica e moderna, che enfatizza l’atletismo, l’intelligenza e lo spirito avventuroso rispetto alle proporzioni esagerate.

Nonostante alcune reazioni negative alla foto, molti fan hanno reagito al commento di GameStop, criticando il rivenditore per la sua risposta insensibile e mostrando un ampio sostegno alla rappresentazione di Sophie Turner.

L’industria videoludica è maturata notevolmente nel corso degli anni e ora c’è una larga fetta di giocatori che dà più importanza alla narrazione e alla profondità dei personaggi rispetto all’aspetto. Sebbene questa sia solo una singola immagine e non abbia il contesto di un trailer completo, una risposta più ponderata da parte di un grande marchio sarebbe stata gradita.

La produzione della serie Tomb Raider è attualmente in corso. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita, si ritiene che la serie live-action debutterà nel 2027.

Oltre a Turner, il cast include Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein. Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) è creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner, insieme a Chad Hodge come co-showrunner e produttore esecutivo. Jonathan Van Tulleken dirigerà e sarà anche produttore esecutivo.