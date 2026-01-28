HomeCinema News2026

Deadpool 4 con Ryan Reynolds riceve un aggiornamento entusiasmante

Di Gianmaria Cataldo

-

Ryan Reynolds in Deadpool (2016)
Foto di Photo Credit: Joe Lederer - © TM & © 2015 Marvel & Subs. TM and © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation.

Deadpool 4 sembra essere in fase di sviluppo. Il Marvel Cinematic Universe non è più stato lo stesso dopo il debutto di Wade Wilson interpretato da Ryan Reynolds. Dopo due film da solista di successo alla Fox, l’attore è entrato a far parte dell’universo condiviso Marvel con una delle più grandi uscite dell’MCU fino ad oggi. Deadpool & Wolverine è diventato il film vietato ai minori più redditizio di tutti i tempi.

Finora, tuttavia, la Marvel non ha ancora confermato dove apparirà di nuovo Deadpool, dato che Reynolds non è uno degli attori confermati per il cast di Avengers: Doomsday. Tuttavia, il terzo film da solista di Wade Wilson ha dimostrato quanto sia importante la serie di film Deadpool per il più ampio MCU e, dato il suo successo al botteghino, avrebbe senso continuare. Questo sembra essere il piano.

Secondo un nuovo rapporto di Puck, Ryan Reynolds è “saggiamente concentrato” sul suo prossimo film Deadpool. Il rapporto non fornisce alcun dettaglio sulla trama di Deadpool 4 di Reynolds, ma menziona solo come il progetto consentirebbe all’attore di tornare nei panni del personaggio per cui il pubblico lo ama di più. Al momento, Reynolds e la Marvel non hanno commentato lo stato di questo prossimo progetto.

Quando rivedremo Deadpool nel MCU?

Deadpool & Wolverine ha chiuso la sua corsa al botteghino mondiale con 1,3 miliardi di dollari, superando facilmente i 1,08 miliardi di Joker e diventando il film vietato ai minori di 17 anni con il maggior incasso di tutti i tempi. Il primo film Deadpool della MCU ha quindi fruttato allo studio centinaia di milioni di profitti, dimostrando non solo la forza dei due personaggi Marvel, ma anche come il MCU potesse perseguire ulteriormente contenuti vietati ai minori di 17 anni e TV-MA.

Parlando con ExtraTV il 15 novembre 2024, Ryan Reynolds ha affrontato la questione delle possibilità di Deadpool 4. Secondo l’attore, “gli piacerebbe molto”, ma Reynolds ha spiegato come fosse necessaria una pausa, dato che il film ha assorbito tutta la sua vita e la star voleva più tempo da dedicare ai suoi figli.

Il 14 dicembre 2024, Reynolds ha poi parlato con The Hollywood Reporter e ha rivelato le sue sorprendenti idee per il prossimo progetto MCU di Deadpool. Secondo l’attore, “Nessuno di essi è incentrato su Deadpool”, che invece assumerebbe un ruolo secondario. Deadpool 4, o qualunque forma assumerà il film, probabilmente riporterà Hugh Jackman, poiché Reynolds ha affermato che “vorrebbe sempre che Deadpool e Wolverine fossero in qualche modo accoppiati”.

Al momento, tuttavia, né Deadpool di Reynolds né Wolverine di Jackman sono stati annunciati per Avengers: Doomsday. Ciò è sorprendente, poiché non solo Deadpool & Wolverine è stato un grande successo, ma il film Marvel sta riportando diverse star dei film X-Men della Fox, quindi i due attori si inserirebbero perfettamente. Forse il loro ritorno nell’MCU verrà però riservato per Deadpool 4, a meno che non compaiano prima in Avengers: Secret Wars.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

