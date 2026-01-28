Sam Raimi smentisce le voci sul cattivo di Spider-Man 4 a distanza di 17 anni

A 17 anni dall’inizio di questi rumor, Sam Raimi ha fatto ora chiarezza sul casting dei cattivi per Spider-Man 4. Durante un’intervista con CinemaBlend per promuovere il suo nuovo film Send Help, interpretato da Rachel McAdams, a Raimi è stato chiesto se fosse a conoscenza delle voci secondo cui l’attrice avrebbe recitato nel quarto capitolo dei suoi film dedicati all’Uomo Ragno. Raimi ha però affermato che non ci sono mai state trattative per il film e, per quanto ne sa, non ci sono mai state audizioni per una cattiva femminile.

Ha invece ribadito di aver discusso con John Malkovich per il ruolo di Avvoltoio, cosa già nota. “Per quanto ne so non abbiamo mai fatto audizioni per una cattiva femminile. Ho parlato con John Malkovich per il ruolo di Vulture, è stato fantastico e siamo andati molto d’accordo. Ma il film non è mai stato realizzato”.

Questo chiarimento arriva pochi giorni dopo che Raimi ha condiviso un aggiornamento definitivo su Spider-Man 4, affermando che “non sarebbe giusto per me tornare indietro e cercare di resuscitare la mia versione di questa storia”. Ha aggiunto: “Ho passato il testimone a qualcun altro. E penso che debbano continuare con la trama e il pubblico che ora segue il nuovo portatore del testimone”.

Sebbene Raimi abbia smesso di realizzare film su Spider-Man, nel 2022 ha diretto un film del Marvel Cinematic Universe. Quando Scott Derrickson ha lasciato Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Raimi è subentrato e ha assunto il ruolo di regista. Per coincidenza, la McAdams era presente in questo sequel di supereroi e nel precedente film Doctor Strange, dove interpretava il ruolo della dottoressa Christine Palmer.

Anche senza Raimi, i fan continuano a sperare di non aver visto l’ultima apparizione di Tobey Maguire nei panni di Spider-Man. L’attore ha ripreso il ruolo, così come Andrew Garfield, nel film Spider-Man: No Way Home del 2021. Si ipotizza che uno o entrambi questi attori potrebbero unirsi al cast di Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars. I film incorporeranno il multiverso e riporteranno in scena gli X-Men dai film usciti all’inizio e alla metà degli anni 2000.