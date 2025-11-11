Hugh Jackman: 10 cose che non sai sull’attore

Hugh Jackman è uno di quegli attori che se non ci fosse, dovrebbero inventarlo. Carismatico, brillante, intelligente e bellissimo, è quasi ovvio dire che l’attore australiano abbia conquistato una gran fetta di pubblico di tutto il mondo. La sua è stata una lunga gavetta e, nonostante il successo, è sempre stato capace di stare con i piedi per terra, di essere umile e di essere sempre un gentiluomo di classe.

Ecco dieci cose da sapere su Hugh Jackman.

Hugh Jackman oggi: la carriera e i progetti più recenti

1. Hugh Jackman: i film e la carriera. L’attore ha costruito una delle carriere più solide e versatili di Hollywood, passando con naturalezza dai musical ai film d’azione, dai drammi intimisti alle grandi produzioni Marvel. Il successo internazionale arriva nel 2000 con X-Men, dove interpreta per la prima volta il mutante Logan/Wolverine, ruolo che lo consacrerà tra le star più amate del cinema contemporaneo. Negli anni successivi alterna progetti molto diversi tra loro come Kate & Leopold (2001), Codice: Swordfish (2001), Van Helsing (2004), The Prestige (2006) di Christopher Nolan e The Fountain – L’albero della vita (2006) di Darren Aronofsky.

Con il tempo Jackman dimostra di essere molto più di un eroe d’azione: nel 2012 conquista critica e pubblico con Les Misérables, che gli vale una nomination all’Oscar come Miglior Attore, e nel 2017 incanta il pubblico con il musical The Greatest Showman, diventato un fenomeno globale. Tra i suoi ruoli più intensi anche Prisoners (2013) di Denis Villeneuve, Logan – The Wolverine (2017), The Front Runner – Il vizio del potere (2018) e Frammenti dal passato – Reminiscence (2021).

Negli ultimi anni l’attore ha continuato a rinnovarsi. Nel 2022 è stato protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia con The Son di Florian Zeller, mentre nel 2023 Baz Luhrmann ha riportato sullo schermo Australia in una nuova versione seriale intitolata Faraway Downs, con Jackman di nuovo protagonista.

Nel 2024 è tornato al personaggio che lo ha reso leggendario, affiancando Ryan Reynolds in Deadpool & Wolverine, uno dei più grandi successi Marvel recenti. Nel 2025 Hugh Jackman sarà invece protagonista del musical Song Sung Blue, confermando ancora una volta la sua passione per il canto e la danza. Il 2026 lo vedrà impegnato in due progetti molto diversi: The Death of Robin Hood, una cupa rivisitazione della leggenda in cui interpreta un eroe stanco del mondo, tormentato dal proprio passato violento, e Three Bags Full: A Sheep Detective Movie, un originale film d’animazione che mescola mistero e comicità.

Oggi Jackman è considerato uno degli attori più completi e amati della sua generazione, capace di alternare con naturalezza blockbuster, ruoli drammatici e musical, mantenendo sempre un legame autentico con il suo pubblico.

2. Hugh Jackman è anche doppiatore e produttore. Nel corso della sua carriera, Hugh Jackman ha avuto esperienze anche come doppiatore: infatti, ha partecipato al doppiaggio del cortometraggio Van Helsing – La missione londinese (2004), ai videogiochi X-Men: il gioco ufficiale (2006) e X-Men Origins: Wolverine (2009) e ai film d’animazione Giù per il tubo (2006), Le 5 leggende (2012) e Mister Link (2019). Inoltre, Jackman è anche un produttore: infatti, è stato produttore esecutivo per le serie An Aussie Goes Barmy (2006), Viva Laughlin (2007), An Aussie Goes Bolly (2008) e An Aussie Goes Calypso (2009), per il documentario Louder Together (2017) ed è stato produttore per Sex List – Omicidio a tre e X-Men: le origini – Wolverine.

Hugh Jackman: la nuova compagna i figli Oscar Maximilian e Ava Eliot

3. Per oltre vent’anni Hugh Jackman ha condiviso la sua vita con l’attrice e produttrice australiana Deborra-Lee Furness. I due si conobbero nel 1995 sul set della serie Corelli e si sposarono l’anno successivo, nel 1996. Dopo alcune difficoltà ad avere figli, la coppia decise di intraprendere la strada dell’adozione: nel 2000 nacque così la loro famiglia con Oscar Maximilian Jackman, seguito nel 2005 da Ava Eliot Jackman.

Per anni Hugh e Deborra-Lee sono stati considerati una delle coppie più solide di Hollywood, uniti da un profondo legame nonostante la differenza d’età di tredici anni. Jackman ha spesso raccontato pubblicamente quanto il sostegno della moglie sia stato fondamentale nella sua carriera, definendola la persona che più di tutte gli ha insegnato il valore dell’amore, della famiglia e della fiducia in se stessi.

4. Hugh Jackman si è separato da sua moglie. Nel 2023 la coppia ha annunciato la separazione, ponendo fine a un matrimonio durato 27 anni. Da allora l’attore ha mantenuto un profilo discreto sulla propria vita privata, fino a quando – tra il 2024 e il 2025 – la stampa internazionale ha confermato la sua relazione con Sutton Foster, attrice e cantante di Broadway con cui aveva già condiviso il palco in passato. I due si sarebbero riavvicinati durante un progetto teatrale, dando inizio a una storia che ha suscitato grande curiosità tra i fan.

Oggi Jackman vive tra New York e l’Australia, dove trascorre il tempo libero con Oscar e Ava, continuando a sostenere apertamente il loro percorso di crescita lontano dai riflettori e mantenendo un rapporto affettuoso con la ex moglie.

Hugh Jackman e la malattia: la battaglia contro il tumore della pelle

5. Grazie a sua moglie, Hugh Jackman ha scoperto di avere un tumore della pelle. La forza e la positività che contraddistinguono Hugh Jackman si riflettono anche nel modo in cui ha affrontato la sua battaglia contro il tumore della pelle. Tutto è iniziato grazie alla sua ex moglie Deborra-Lee Furness, che lo convinse a farsi controllare un piccolo neo che per anni aveva ignorato. Quello che sembrava un segno innocuo si rivelò invece un carcinoma basocellulare, la forma più comune di cancro della pelle.

Dal 2013 l’attore si è sottoposto a diversi interventi per la rimozione dei carcinomi, condividendo apertamente la sua esperienza con i fan e invitando il pubblico a non sottovalutare i controlli dermatologici. Jackman ha più volte ricordato come la diagnosi precoce gli abbia salvato la vita, sottolineando l’importanza della protezione solare e della prevenzione.

Nel 2024, dopo un nuovo controllo precauzionale, Jackman ha rassicurato i suoi follower dichiarando che gli ultimi test sono risultati negativi e che continua a monitorare la propria salute con regolarità. Oggi l’attore è considerato un esempio di consapevolezza e coraggio, e continua a sostenere campagne di sensibilizzazione sulla cura della pelle e sui rischi dell’esposizione solare prolungata.

Hugh Jackman: altezza

6. Hugh Jackman è un gigante. Hugh Jackman è tutto il contrario di quello che si potrebbe definire un ometto: l’attore, infatti, è altro ben 188 centimetri e svetta rispetto alla media degli altri suoi colleghi. Nonostante l’altezza vertiginosa, Jackman non ha mai avuto problemi, riuscendo ad interpretare ogni ruolo senza alcun timore o problematica che derivasse dalla sua statura.

Hugh Jackman è Wolverine

7. Hugh Jackman ha rimpiazzato Russell Crowe. Per la realizzazione del primo capitolo degli X-Men, la prima scelta di del regista Bryan Singer era Russell Crowe. Poco prima di iniziare le riprese, tuttavia, Crowe abbandonò il progetto per divergenze creative, proponendo a sua volta l’emergente Jackman. Dopo un contatto con Dougray Scott, che declinò l’offerta per realizzare Mission: Impossible II, alla fine venne scelto proprio Jackman per il ruolo di Wolverine. Il resto, poi, è solo storia.

8. Hugh Jackman ha interpretato Wolverine per ben 10 film. Dopo un’iniziale titubanza da parte dell’attore per il fatto di interpretare un supereroe come Wolverine, alla fine egli si è legato al personaggio a doppio filo, riuscendo ad interpretarlo per ben nove film. Jackman ha amato molto il suo personaggio, soprattutto mentre lo ha interpretato nel film Logan – The Wolverine: l’attore, infatti, ha dichiarato di aver apprezzato l’approfondimento circa il lato umano e realistico del personaggio. Il decimo film sarà Deadpool & Wolverine.

Hugh Jackman: il fisico

9. Per vestire i panni di Wolverine ha dovuto fare una dieta adeguata. Per poter interpretare Wolverine, Hugh Jackman si è dovuto sottoporre ad una dieta fatta di petto di pollo e verdure, introducendo quasi 6mila calorie ogni giorno. Questa, unita ad un allenamento fisico intensivo, gli ha permesso di raggiungere l’incredibile forma fisica mostrata per il personaggio, con muscoli scolpiti e una grande atleticità.

10. Hugh Jackman si è rivolto a Dwayne “The Rock” Johnson. Nel periodo in cui Jackman avrebbe dovuto interpretare sia Wolverine che Jean Valjean in Les Misérables, l’attore si è rivolto ad un suo amico e collega: Dwayne Johnson. Jackman sapeva che avrebbe dovuto lavorare tanto sul suo fisico e Johnson – che ha rimandato anche alcuni impegni lavorativi per aiutarlo – gli ha dato ottimi consigli in materia. Grazie a lui Jackman è potuto passare dalla denutrizione di Valjean al fisico scultoreo di Wolverine.

The Greatest Showman 2: il sogno di un ritorno

Tra i film più amati della carriera di Hugh Jackman c’è senza dubbio The Greatest Showman (2017), musical di successo che ha consolidato il suo talento nel canto e nella danza. Negli ultimi anni si è spesso parlato di un possibile The Greatest Showman 2, ma al momento non esistono conferme ufficiali. Jackman ha dichiarato più volte che tornare a interpretare P.T. Barnum sarebbe “una gioia immensa”, lasciando aperta la porta a un futuro sequel che i fan continuano ad attendere con entusiasmo.

Fonti: IMDb, biography, usatoday