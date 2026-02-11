È morto James Van Der Beek, indimenticabile Dawson di Dawson’s Creek: aveva 48 anni

È morto a 48 anni James Van Der Beek, l’attore statunitense diventato celebre per il ruolo di Dawson Leary nella serie cult Dawson’s Creek. L’attore si è spento mercoledì, come annunciato dalla famiglia attraverso un commosso messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

Van Der Beek aveva rivelato nel 2024 di essere affetto da un tumore al colon-retto, diagnosticato l’anno precedente. Negli ultimi mesi aveva parlato apertamente della malattia, scegliendo di condividere il suo percorso con grande lucidità e dignità.

Nel messaggio diffuso dalla famiglia si legge: «Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. Ci sarà tempo per condividere i suoi desideri, il suo amore per l’umanità e il senso sacro del tempo. Per ora chiediamo rispetto e privacy mentre piangiamo nostro marito, padre, figlio, fratello e amico».

Il successo con Dawson’s Creek e il fenomeno pop degli anni ’90

Nato in Connecticut, Van Der Beek aveva iniziato a recitare già durante gli anni del liceo, calcando i palcoscenici Off-Broadway prima di ottenere il ruolo che avrebbe segnato la sua carriera. Nel 1997 fu scelto per interpretare Dawson Leary nella serie creata da Kevin Williamson, personaggio ispirato alle esperienze personali dello stesso autore.

Dawson’s Creek andò in onda per sei stagioni sul network The WB, diventando uno dei teen drama simbolo della fine degli anni ’90 e lanciando anche le carriere di Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams.

Celebre rimase la scena in cui Dawson, in lacrime dopo essere stato lasciato dal personaggio di Joey, divenne negli anni un meme iconico, simbolo di un’intera generazione cresciuta con la serie.

In occasione della reunion per il ventesimo anniversario, nel 2019, Van Der Beek aveva dichiarato con autoironia: «Di Dawson ci sono molte cose che mi infastidiscono. Amavo la sua vulnerabilità, ma il resto lo trovavo un po’ irritante. Però grazie ai dialoghi autentici era un sogno interpretarlo».

Dal cinema ai ruoli più recenti: una carriera oltre Dawson

Parallelamente alla serie, Van Der Beek aveva recitato nel film sportivo Varsity Blues, ruolo che gli valse un MTV Movie Award. Era poi apparso in Jay & Silent Bob Strike Back di Kevin Smith e in The Rules of Attraction, dimostrando di voler ampliare il proprio percorso artistico.

Dopo la fine di Dawson’s Creek, era tornato al teatro con Rain Dance e aveva preso parte a numerose serie televisive, tra cui Criminal Minds, How I Met Your Mother e One Tree Hill.

Negli anni successivi aveva interpretato ruoli in Don’t Trust the B—- in Apt. 23, CSI: Cyber, Pose e aveva prestato la voce per 69 episodi della serie animata Vampirina.

Aveva inoltre partecipato alla 28ª stagione di Dancing With the Stars e, nel 2025, era apparso come concorrente nel talent show The Masked Singer.

Il suo ultimo cameo televisivo risale a due episodi di Overcompensating.