HomeCinema News2026

The Mist: Mike Flanagan dirigerà un nuovo adattamento del racconto di Stephen King

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Mike Flanagan
Mike Flanagan partecipa al panel dedicato al gioco Alan Wake 2: Building a World Of Fear durante il Tribeca Festival 2023 allo SVA Theater - Foto di thenews2.com via DepositPhotos.com

La Warner Bros sta riunendo Mike Flanagan e Stephen King per un nuovo adattamento di The Mist, basato sull’acclamato romanzo breve di King del 1980. Come riportato da Deadline, Flanagan dirigerà e scriverà la sceneggiatura e produrrà anche il progetto attraverso la Red Room insieme a Tyler Thompson e Gary Barber e Chris Stone della Spyglass.

In The Mist, una piccola città del Maine viene avvolta da una fitta nebbia misteriosa da cui emergono creature che attaccano gli abitanti. Un gruppo di sopravvissuti si rifugia in un negozio di alimentari locale. Come spesso accade nella narrativa di King, l’anarchia e il riordino sociale tirano fuori il meglio da alcuni e il peggio da altri, scatenando la mentalità da branco e dando potere a estremisti squilibrati che diventano pericolosi quanto gli orrori all’esterno.

Il romanzo breve ha avuto origine nella raccolta di racconti di King Scheletri ed è stato precedentemente trasformato in un film nel 2007 e in una serie TV nel 2017. Il lungometraggio, diretto da Frank Darabont (già regista di Le ali della libertà Il miglio verde, tratti da opere di King) aveva però ricevuto un’accoglienza piuttosto tiepida. Flanagan ha dunque ora la possibilità di rendere giustizia al racconto di King.

Per lui si tratta dell’ennesimo nuovo lavoro su un test del re del brivido. Negli ultimi anni, il regista si è infatti occupato di portare sullo schermo diverse opere di King, dirigendo Il gioco di Gerald, il sequel di Shining, Doctor Sleep, e The Life of Chuck. È inoltre attualmente impegnato in un nuovo adattamento del primo romanzo pubblicato da King, Carrie, come miniserie per Prime Video, e dovrebbe in futuro realizzare anche una serie sui romanzi di La torre nera.

Articolo precedente
Spartacus: House of Ashur – il finale spiegato: così si costruisce una chiusura di stagione
Articolo successivo
Predator: Dan Trachtenberg conferma il suo futuro nel franchise nonostante l’accordo con Paramount
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved