The Mist: Mike Flanagan dirigerà un nuovo adattamento del racconto di Stephen King

La Warner Bros sta riunendo Mike Flanagan e Stephen King per un nuovo adattamento di The Mist, basato sull’acclamato romanzo breve di King del 1980. Come riportato da Deadline, Flanagan dirigerà e scriverà la sceneggiatura e produrrà anche il progetto attraverso la Red Room insieme a Tyler Thompson e Gary Barber e Chris Stone della Spyglass.

In The Mist, una piccola città del Maine viene avvolta da una fitta nebbia misteriosa da cui emergono creature che attaccano gli abitanti. Un gruppo di sopravvissuti si rifugia in un negozio di alimentari locale. Come spesso accade nella narrativa di King, l’anarchia e il riordino sociale tirano fuori il meglio da alcuni e il peggio da altri, scatenando la mentalità da branco e dando potere a estremisti squilibrati che diventano pericolosi quanto gli orrori all’esterno.

Il romanzo breve ha avuto origine nella raccolta di racconti di King Scheletri ed è stato precedentemente trasformato in un film nel 2007 e in una serie TV nel 2017. Il lungometraggio, diretto da Frank Darabont (già regista di Le ali della libertà e Il miglio verde, tratti da opere di King) aveva però ricevuto un’accoglienza piuttosto tiepida. Flanagan ha dunque ora la possibilità di rendere giustizia al racconto di King.

Per lui si tratta dell’ennesimo nuovo lavoro su un test del re del brivido. Negli ultimi anni, il regista si è infatti occupato di portare sullo schermo diverse opere di King, dirigendo Il gioco di Gerald, il sequel di Shining, Doctor Sleep, e The Life of Chuck. È inoltre attualmente impegnato in un nuovo adattamento del primo romanzo pubblicato da King, Carrie, come miniserie per Prime Video, e dovrebbe in futuro realizzare anche una serie sui romanzi di La torre nera.