Amy Sherman-Palladino firma per il debutto alla regia cinematografica!

L’iconica sceneggiatrice televisiva Amy Sherman-Palladino si cimenta in un nuovo progetto di regia. Meglio nota come creatrice dell’amata serie TV Gilmore Girls, Sherman-Palladino scriverà e dirigerà un adattamento cinematografico del bestseller del New York Times di Jennifer Weiner, The Griff Sisters’ Greatest Hits, per la Universal Pictures. Secondo Deadline, la Universal ha acquisito i diritti del libro in una gara d’appalto competitiva.

Il romanzo di Weiner, pubblicato l’8 aprile 2025, racconta la storia di Cassie e Zoe Griffin, duettanti pop divenute famose all’inizio degli anni 2000, ma separate dalle pressioni della fama e da un amaro tradimento. Decenni dopo, la figlia di Zoe, Cherry, inizia a indagare sul passato della sua famiglia, riunendo le sorelle che si erano allontanate. L’edizione tascabile di The Griff Sisters’ Greatest Hits è prevista per giugno.

Tra i libri di Weiner figurano anche Good in Bed, Little Earthquakes, Goodnight Nobody e In Her Shoes, quest’ultimo adattato nel film del 2005 con Cameron Diaz, Toni Collette e Shirley MacLaine. La pluripremiata autrice di bestseller sarà produttrice esecutiva del film, con la due volte candidata all’Oscar Stacey Sher (Django Unchained, Erin Brokovich) come produttrice.

Mentre si prepara a portare la storia di The Griffin Sisters sullo schermo per la prima volta, Amy Sherman-Palladino sta anche cercando di affermarsi come regista. È stata inoltre confermata la sua regia di Eloise di Netflix con Ryan Reynolds e, a seconda di quando la produzione sarà completata, questo o The Griffin Sisters potrebbero ufficialmente rappresentare il suo debutto alla regia.

Amy Sherman-Palladino ha diretto molti episodi delle numerose serie TV di grande successo da lei scritte. Oltre a Una mamma per amica, Sherman-Palladino è stata showrunner della pluripremiata serie comica La fantastica signora Maisel, e ha appena terminato un’altra serie Prime Video, la commedia drammatica sul balletto Étoile. Ad oggi, ha vinto sei Primetime Emmy.