Whitney Houston – Una voce diventata leggenda: la storia vera dietro il film

Whitney Houston – Una voce diventata leggenda (leggi qui la recensione) è basato sulla storia vera della vita e della carriera dell’iconica cantante. Diretto da Kasi Lemmons da una sceneggiatura di Anthony McCarten, il film attinge dalla vita reale di Whitney Houston, anche se ci sono una serie di elementi che non vengono approfonditi. Houston, soprannominata “The Voice”, è una delle artiste femminili di maggior successo di tutti i tempi, avendo battuto record e venduto oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo nel corso della sua carriera.

Ad oggi, ci sono state cinque rappresentazioni di Whitney Houston in documentari e lungometraggi. I film biografici, pur basandosi sulla verità, possono includere solo una parte della storia e talvolta esagerano alcuni aspetti della vita di un musicista per sottolineare un concetto. Questo film biografico su Whitney Houston, ad esempio, offre sì uno sguardo sulla vita e l’ascesa alla fama della celebre cantante, ma ci sono altri aspetti che tralascia e domande che sorgono dopo aver visto alcune scene in particolare.

Whitney Houston era bisessuale? La spiegazione della sua relazione con Robyn Crawford

Whitney Houston – Una voce diventata leggenda si concentra brevemente sulla relazione sentimentale tra Whitney Houston e Robyn Crawford, che diventerà la sua direttrice creativa. In realtà, Crawford ha confermato che le due avevano una relazione intima nel suo libro di memorie, A Song for You: My Life with Whitney Houston, anche se Crawford ha detto a People che lei e Houston non hanno mai discusso di dare un’etichetta alla loro relazione o l’una all’altra. La relazione sentimentale tra Crawford e Houston è durata solo due anni, durante i quali hanno vissuto insieme. Tuttavia, Houston ha deciso di porre fine alla relazione con Crawford per paura di ciò che avrebbe detto la gente e di come avrebbe influenzato le loro vite, soprattutto dopo aver firmato un contratto discografico.

Crawford e la pluripremiata cantante possono anche aver preso strade diverse dal punto di vista sentimentale, ma le due sono rimaste migliori amiche per più di vent’anni, come documentato dal film. Crawford, tuttavia, all’inizio degli anni 2000 ha posto dei limiti al suo rapporto con Houston a causa delle decisioni che quest’ultima stava prendendo nella sua vita privata, tra cui la sua continua dipendenza dalle droghe. Anche Bobby Brown, ex marito di Whitney Houston, ha confermato che Crawford e la cantante avevano una relazione sentimentale, e Brown sostiene che la madre di Houston, Cissy, fosse contraria e volesse licenziare Crawford dal suo ruolo di assistente di Houston, il lavoro che svolgeva prima di diventare direttrice creativa e, successivamente, co-manager della società di Houston.

Whitney Houston ha avuto una relazione con Jermaine Jackson?

Whitney Houston avrebbe frequentato Jermaine Jackson per un anno, come suggerito in Whitney Houston – Una voce diventata leggenda, e si vocifera che i due abbiano avuto una relazione mentre Jackson era ancora sposato con la sua allora moglie Hazel Gordy. Jackson non ha mai parlato della loro relazione, ma sua sorella La Toya Jackson ha affermato, durante un’apparizione a The Talk, che suo fratello “ha ammesso che hanno avuto una relazione”. Si dice anche che la canzone di Whitney Houston “Saving All My Love for You” fosse dedicata proprio a Jackson, anche se questo non è mai stato confermato. Inoltre, secondo quanto riferito, alla fine degli anni ’80 Houston era infatuata di Eddie Murphy, anche se lui non ricambiava i suoi sentimenti, secondo Crawford.

Bobby Brown ha abusato di Whitney Houston?

La relazione sentimentale tra Bobby Brown e Whitney Houston era turbolenta e spesso finiva sui giornali, soprattutto negli ultimi anni del loro matrimonio. Whitney Houston – Una voce diventata leggenda sostiene che Bobby Brown fosse violento nei confronti di Whitney Houston, e lui stesso ha confermato in un’intervista a 20/20 di averla picchiata una volta. Brown ha però negato le accuse di violenza nei confronti di Houston al di là dell’incidente ammesso, ma ha rivelato che gli ultimi anni del loro matrimonio sono stati piuttosto terribili.

Chi era Barbara Houston? Cosa il film omette di lei

Barbara Houston fa la sua comparsa nel film biografico musicale e si percepisce il gelo e la distanza tra lei e Whitney. Il loro rapporto nella vita reale era altrettanto teso. Barbara Houston, che ha 40 anni meno di John Houston, alla fine lo sposò, anche se i due avevano una relazione che sarebbe iniziata mentre John era ancora sposato con la madre di Houston, Cissy. Ciò che il film tralascia è la causa intentata da Barbara contro Whitney, in cui si sosteneva che la cantante fosse l’unica beneficiaria dell’assicurazione sulla vita di John Houston e che il denaro sarebbe stato utilizzato per estinguere il mutuo di Barbara e John, con il resto consegnato a Barbara.

Tuttavia, Whitney Houston ha presentato una controquerela contro la matrigna, sostenendo che l’assicurazione sulla vita servisse a ripagare la cantante per il denaro che suo padre le aveva preso in prestito anni prima. Nel 2010, un giudice si è pronunciato a favore della Houston, assegnandole la proprietà dell’ipoteca di Barbara, il che significava che poteva decidere di pignorare la casa e lasciare la matrigna senza nulla. Il rapporto tra Whitney Houston e Barbara Houston non era buono, e la brutta causa legale ha reso piuttosto pubblico il disprezzo della cantante per la moglie di suo padre.

Cosa è successo davvero tra Whitney Houston e suo padre?

Il rapporto tra Whitney Houston e suo padre era complicato. John Houston divenne il manager della cantante e amministratore delegato della sua società, e il film sostiene che Houston abbia anche preso in prestito denaro da sua figlia, il che sembra essere stata una delle cause che hanno portato al deterioramento del loro rapporto nel corso del tempo. Secondo quanto riferito, John Houston avrebbe preso in prestito 723.000 dollari da Whitney Houston nel 1990, ma è stata la causa da 100 milioni di dollari che ha intentato contro la celebre cantante nel 2002 per violazione del contratto a mettere davvero in luce il loro rapporto tumultuoso.

La causa sosteneva che Whitney Houston non avesse pagato John o la sua società per i servizi che le avevano fornito, come l’assistenza legale dopo essere stata sorpresa con della droga alle Hawaii e la negoziazione dei termini del suo contratto da 100 milioni di dollari con la Arista Records. John Houston ha persino cercato di fare appello a sua figlia in televisione. Il patriarca degli Houston è morto poco dopo, nel 2002, e la causa è stata archiviata nel 2004.

Come è morta Whitney Houston?

Whitney Houston – Una voce diventata leggenda evita di mostrare la tragica morte della cantante. Tuttavia, il film biografico su Whitney Houston allude alla sua morte, avvenuta poche ore prima della festa pre-Grammy del produttore musicale Clive Davis. Whitney Houston morì per annegamento accidentale nella vasca da bagno della sua camera d’albergo al Beverly Hilton. Il referto dell’autopsia ha affermato che anche gli effetti della “cardiopatia aterosclerotica e dell’uso di cocaina” hanno contribuito all’annegamento accidentale della cantante e attrice. Houston aveva precedenti di uso di cocaina e sul ripiano del bagno è stata trovata della polvere bianca, il che suggerisce che la cantante avesse fatto uso della sostanza prima di fare il bagno.

Piuttosto che concentrarsi sulla sua morte e sui fattori che vi hanno contribuito, il film celebra la voce iconica della cantante all’apice della sua carriera, scegliendo di incentrare la scena finale del film sulla performance di Whitney Houston agli American Music Awards del 1994. Questa decisione allontana l’attenzione dalla tragedia della sua morte e dai suoi ultimi tumultuosi anni, e serve a ricordare la voce potente e bellissima che aveva e la gioia che ha portato agli altri con il suo straordinario talento. Il pubblico esce così dalla visione del film con un ricordo luminoso della vita di Whitney Houston invece che con quello oscuro della sua morte.