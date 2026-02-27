Encanto 2: a 5 anni dall’uscita del primo film, ci sono finalmente novità sul futuro del progetto

Encanto ha battuto record, su questo non c’è dubbio. Ma si è anche affermato come una parte speciale della storia Disney, lasciando i fan con la voglia di saperne di più. Anche se sono passati cinque anni da quando il film è arrivato nelle sale nel novembre 2021, l’entusiasmo per un secondo film è più forte che mai.

Encanto racconta la storia dei Madrigal, una famiglia colombiana che vive in una casa magica chiamata l’Encanto, dove ogni bambino è benedetto con un dono speciale — tranne Mirabel. Quando la magia della famiglia inizia a indebolirsi, Mirabel capisce che potrebbe essere lei la chiave per salvare la loro casa e riunire la sua famiglia, imparando infine a dare valore a se stessa.

In occasione della promozione dell’uscita di Zootropolis 2 in home video, il regista Byron Howard ha discusso della possibilità di un sequel dell’amato film Disney e del riportare quella magia ai fan.

Byron Howard: La cosa incredibile dei film è che, in genere, richiedono circa cinque anni per essere realizzati. E spesso, come per Yvette [Merino], Jared [Brown], me stesso e molti membri della nostra troupe che hanno partecipato a entrambi i film, c’è molta sovrapposizione tra chi lavora su quale progetto. Quindi diventa una questione di strategia: come far sovrapporre i progetti man mano che vengono completati? Encanto è stata un’esperienza straordinaria. Il cast e la troupe sono diventati la nostra famiglia in quel progetto, la nostra famiglia colombiana — è stata un’esperienza incredibile, straordinaria, illuminante.

Il film è stato anche un importante sfogo per cast e troupe in un periodo in cui erano tutti separati gli uni dagli altri durante la pandemia di COVID-19.

Byron Howard: Realizzare un film su una dozzina di persone che vivono insieme in una casa è stato incredibile, e mi piacerebbe vedere un film di Encanto uscire nel mondo, nelle sale, in un periodo che non sia gravato da pandemia, quarantena e cose del genere. Abbiamo un amore profondo, profondissimo per Encanto.

Definendola un’“esperienza straordinaria” lanciarsi nel mondo del musical dopo aver lavorato al franchise di Zootropolis, i commenti di Howard accendono qualche speranza per un secondo film. Tuttavia, le voci su un sequel di Encanto non sono una novità. Anzi, se ne è parlato anche di recente, nel marzo 2025, quando l’attore John Leguizamo ha dichiarato a People che stanno “lavorando” a una trama. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, è stato riportato che i produttori stanno esplorando modi per espandere il mondo magico, con possibili focus su Bruno e sull’evoluzione dei doni della famiglia.

Stephanie Beatriz, che nel film ha dato la voce a Mirabel, ha fornito un aggiornamento su Encanto 2 già nel 2023, dicendo a ScreenRant di non aver “sentito un c—o di niente” riguardo a un possibile sequel. Ha poi suggerito che gli impegni dei registi del film potrebbero esserne la ragione, aggiungendo che le cose potrebbero andare avanti una volta conclusi altri progetti.

Stephanie Beatriz: Mi piacerebbe tantissimo lavorare di nuovo con loro. Quel team su quel film è stato incredibile con cui lavorare. Penso che in questo momento gran parte del tempo di Jared Bush e Byron Howard sia assorbito da altri impegni… Ma mi piacerebbe davvero lavorare di nuovo con loro. Vado spesso nei parchi e ogni volta che le persone mi riconoscono me lo chiedono anche loro. Quindi so che i fan del film sono davvero, davvero ansiosi di sapere se ci sarà un sequel. Mi piacerebbe farlo… Penso che ci sia tantissima storia da raccontare e che ci siano moltissime persone che vorrebbero vederla, ma non ho sentito un c—o di niente.