Dopo la “proposta superiore” di Paramount Skydance, Netflix rifiuta di aumentare la sua offerta per Warner Bros.

Dopo la dichiarazione del consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery in cui di stabiliva che l’ultima offerta di Paramount Skydance è una “proposta superiore” rispetto all’attuale patto di fusione con Netflix, la piattaforma della grande N rossa ha rifiutato di aumentare la sua offerta per WBD.

Secondo una dichiarazione della piattaforma di streaming, “Netflix, Inc. ha annunciato oggi di aver rifiutato di aumentare la sua offerta per Warner Bros. Netflix aveva precedentemente ricevuto comunicazione da Warner Bros. Discovery (WBD) che il suo Consiglio di Amministrazione ha stabilito che l’ultima proposta di Paramount Skydance (PSKY) costituisce una “proposta superiore” ai sensi dei termini dell’attuale accordo di fusione tra WBD e Netflix”.

“L’operazione che abbiamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti con un percorso chiaro verso l’approvazione normativa”, hanno dichiarato i co-CEO di Netflix Ted Sarandos e Greg Peters in una dichiarazione congiunta. Tuttavia, siamo sempre stati disciplinati e, al prezzo richiesto per eguagliare l’ultima offerta di Paramount Skydance, l’accordo non è più finanziariamente allettante, quindi ci rifiutiamo di adeguarci all’offerta di Paramount Skydance. Warner Bros. è un’organizzazione di livello mondiale e desideriamo ringraziare David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer e il Consiglio di Amministrazione di WBD per aver condotto un processo equo e rigoroso. Crediamo che saremmo stati ottimi custodi dei marchi iconici di Warner Bros. e che il nostro accordo avrebbe rafforzato l’industria dell’intrattenimento e preservato e creato più posti di lavoro nel settore della produzione negli Stati Uniti. Ma questa transazione è sempre stata un’opzione “piacevole da avere” al giusto prezzo, non un “must have” a qualsiasi prezzo.

La dichiarazione prosegue: “L’attività di Netflix è sana, solida e in crescita organica, sostenuta dal nostro catalogo e dal nostro servizio streaming leader del settore. Quest’anno investiremo circa 20 miliardi di dollari in film e serie di qualità e amplieremo la nostra offerta di intrattenimento. In linea con la nostra politica di allocazione del capitale, riprenderemo anche il nostro programma di riacquisto di azioni. Continueremo a fare ciò che abbiamo fatto per oltre 20 anni come società quotata in borsa: soddisfare i nostri membri, far crescere la nostra attività in modo redditizio e generare valore per gli azionisti a lungo termine”.