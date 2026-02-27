Sembra che i Marvel Studios non punteranno sulle uscite IMAX di Avengers: Doomsday per il primo weelend

Avengers: Doomsday non avrà un weekend d’apertura nelle sale IMAX Usa. L’attesissimo film del Marvel Cinematic Universe uscirà nelle sale il 18 dicembre e riunirà numerosi personaggi della Saga del Multiverso, impegnati a sfidare il Dottor Destino (Robert Downey Jr.). Lo stesso giorno, uscirà nelle sale anche un altro grande blockbuster, molto atteso, Dune: Parte 3. Poiché molti cinema hanno a disposizione un solo schermo IMAX, sembrava interessante capire in che modo le sale avrebbero diviso la loro programmazione trai due titoli.

Secondo la presentazione agli investitori di IMAX, Avengers: Doomsday sarà proiettato solo nei cinema IMAX per mercati internazionali selezionati. Dune: Parte 3 sarà invece proiettato su tutti gli schermi IMAX negli Stati Uniti. Questo non è il caso di Avengers: Secret Wars l’anno successivo, poiché il sequel dell’MCU dovrebbe uscire in IMAX sia negli Stati Uniti che all’estero per la sua première il 17 dicembre 2027.

L’esclusività IMAX di Dune: Parte 3 negli Stati Uniti è probabilmente una delle ragioni principali per cui non è stato spostato in calendario nonostante abbia dovuto competere con l’uscita di Avengers: Doomsday. L’adattamento di Denis Villeneuve di Dune Messiah di Frank Herbert era previsto per il 18 dicembre prima di Doomsday, che è stato spostato lì dopo essere stato precedentemente programmato per il 1° maggio. Dato che i biglietti IMAX sono più costosi di quelli normali, la proiezione del film con Timothée Chalamet sugli schermi IMAX negli Stati Uniti durante il weekend di apertura rappresenta un vantaggio importante.

Sebbene questo potrebbe potenzialmente dare a Dune: Parte 3 un vantaggio al botteghino, si prevede che Avengers: Doomsday sarà comunque incredibilmente redditizio. È il primo film degli Avengers dell’MCU dall’uscita di Endgame nel 2019, che ha incassato 2,7 miliardi di dollari in tutto il mondo. Inoltre, Doomsday apre nuove strade riunendo in un unico film gli Avengers di lunga data, gli X-Men, i Fantastici Quattro, i Wakandiani, i Thunderbolts e molti personaggi popolari introdotti negli anni successivi a Endgame.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Steve Rogers).