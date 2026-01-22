La Signora in giallo, con protagonista Jamie Lee Curtis, ha trovato un regista

Nonostante una carriera di successi e riconoscimenti, Angela Lansbury è passata alla storia nell’immaginario popolare per il suo ruolo di Jessica Fletcher in La Signora in Giallo, personaggio che rivivrà sullo schermo con le fattezze di Jamie Lee Curtis.

Il progetto che vede protagonista l’attrice premio Oscar e figlia d’arte è in fase di organizzazione e finalmente ha trovato un regista che possa cimentarsi nell’impresa. Jason Moore, regista del franchise di lancio Pitch Perfect e dell’imminente serie prequel di La rivincita delle bionde, Elle, è al lavoro sul progetto presso la Universal. Moore dirigerà una sceneggiatura di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. Amy Pascal e Lord Miller saranno i produttori.

Jason Moore ha dato il via a un’incredibile serie di successi per il multiverso di Pitch Perfect di Elizabeth Banks quasi 15 anni fa. La serie ha incassato quasi 600 milioni di dollari al botteghino mondiale, a fronte di costi di produzione per l’intera trilogia di appena 100 milioni di dollari. Tra i suoi film ricordiamo “Sisters“, con Amy Poehler, Tina Fey e Maya Rudolph, e “Nozze a sorpresa“, con Jennifer Lopez e Josh Duhamel.