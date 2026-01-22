HomeCinema News2026

La Signora in giallo, con protagonista Jamie Lee Curtis, ha trovato un regista

Di Chiara Guida

-

Jamie Lee Curtis Quel pazzov
Foto di Luigi de Pompeis © Cinefilos.it

Nonostante una carriera di successi e riconoscimenti, Angela Lansbury è passata alla storia nell’immaginario popolare per il suo ruolo di Jessica Fletcher in La Signora in Giallo, personaggio che rivivrà sullo schermo con le fattezze di Jamie Lee Curtis.

Il progetto che vede protagonista l’attrice premio Oscar e figlia d’arte è in fase di organizzazione e finalmente ha trovato un regista che possa cimentarsi nell’impresa. Jason Moore, regista del franchise di lancio Pitch Perfect e dell’imminente serie prequel di La rivincita delle bionde, Elle, è al lavoro sul progetto presso la Universal. Moore dirigerà una sceneggiatura di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. Amy Pascal e Lord Miller saranno i produttori.

Jason Moore ha dato il via a un’incredibile serie di successi per il multiverso di Pitch Perfect di Elizabeth Banks quasi 15 anni fa. La serie ha incassato quasi 600 milioni di dollari al botteghino mondiale, a fronte di costi di produzione per l’intera trilogia di appena 100 milioni di dollari. Tra i suoi film ricordiamo “Sisters“, con Amy Poehler, Tina Fey e Maya Rudolph, e “Nozze a sorpresa“, con Jennifer Lopez e Josh Duhamel.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
