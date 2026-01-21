Flight: la storia vera dietro il film con Denzel Washington

Flight (qui la recensione) racconta la storia immaginaria del volo 277 e del suo protagonista William “Whip” Whitaker, interpretato da Denzel Washington, ma c’è una storia vera che ha ispirato questo racconto. Il film, infatti, è stato ispirato da un evento realmente accaduto che ha visto un pilota capovolgere un aereo commerciale nel tentativo di stabilizzarlo e salvare la vita dei passeggeri. Sebbene la manovra unica utilizzata nel film e alcune delle circostanze che circondano l’incidente descritto in Flight siano vagamente basate sull’evento reale, la storia vera purtroppo non ha avuto lo stesso esito di quello visto nel film di Robert Zemeckis.

Per il ruolo di Whip Whitaker, Washington si è preparato esercitandosi su un simulatore di volo. Oltre a imparare a recitare in modo convincente come pilota, ha anche dovuto imparare a comportarsi in modo autentico come una persona che lotta contro la dipendenza. In Flight, infatti, Whip Whitaker confessa di essere ubriaco mentre pilota il volo 277 e salva l’aereo da un guasto meccanico. La narrazione ha quindi sollevato questioni morali ed etiche sulla situazione di Whitaker, che è riuscito a salvare la maggior parte delle vite dei passeggeri del volo 277, ma li ha anche messi in pericolo pilotando l’aereo in stato di ebbrezza.

L’incidente del volo 277 in Flight è stato ispirato dal volo 261 dell’Alaska Airlines

Il volo 277 in Flight è stato ispirato dal vero volo 261 dell’Alaska Airlines, precipitato nell’Oceano Pacifico il 31 gennaio 2000. Il volo 261 era decollato da un aeroporto di Puerto Vallarta, Jalisco, in Messico, e stava viaggiando verso San Francisco, in California. Era previsto un unico scalo prima di raggiungere la destinazione finale a Seattle, Washington. L’aereo ha avuto un malfunzionamento e si è capovolto per un breve periodo prima di schiantarsi, uccidendo tutti i passeggeri a bordo. Tutte le 88 persone a bordo, tra cui 83 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio, non sono sopravvissute all’impatto.

Le vicende del film sono vagamente ispirato a questi fatti reali. Brevi frammenti di dialogo utilizzati in Flight sono stati presi direttamente dalla trascrizione del CVR del volo 261, ovvero dalle conversazioni avvenute tra i piloti nella cabina di pilotaggio e altri messaggi trasmessi ai membri dell’equipaggio e ai passeggeri tramite l’altoparlante. A parte questo, non ci sono molte somiglianze tra il volo 277 immaginario e il volo 261 della Alaska Airlines realmente esistito. La causa principale dell’incidente del volo 261 è stata un errore meccanico dovuto a una manutenzione impropria. Non sono stati trovati sopravvissuti del volo 261.

William “Whip” Whitaker è stato ideato per il film Flight

Il protagonista di Flight, il pilota Whip Whitaker, è stato ideato appositamente per questo film, uno dei migliori di Denzel Washington, e non è basato su nessuna persona reale. Il personaggio è stato immaginato dallo sceneggiatore John Gatins dopo una conversazione con un pilota fuori servizio durante un volo. La conversazione ha fatto capire a Gatins che anche persone composte come i piloti di aerei di linea possono avere difficoltà e problemi nella loro vita personale. Questo è diventato l’ispirazione per Whip Whitaker, che combatte contro la dipendenza dall’alcol e dalle droghe illegali.

Sebbene il punto centrale di Flight ruoti attorno alle azioni eroiche fittizie di Whitaker, il nucleo della sua storia riguarda principalmente i suoi tentativi di controllare le sue dipendenze. Whitaker è stato inoltre concepito per enfatizzare l’isolamento causato dal suo abuso di sostanze, che è ciò che ha attirato il regista Robert Zemeckis alla sceneggiatura. Zemeckis ha rivelato di aver compreso il senso di disconnessione di Whip e lo ha paragonato a un simile senso di solitudine nel mondo provato da Marty McFly in Ritorno al futuro. Washington ha poi ricevuto nel 2013 una nomination all’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione.

Cosa ha cambiato Flight rispetto alla vera storia del volo 261

Gatins, Zemeckis e il team creativo dietro Flight hanno cambiato quasi tutto rispetto alla vera storia del volo 261 dell’Alaska Airline per raccontare la sua tragica storia di dipendenza e isolamento. Il volo immaginario 227 è decollato da Orlando e avrebbe dovuto atterrare ad Atlanta. L’incidente aereo nel film è avvenuto anche sulla terraferma invece che sull’oceano. Il cambiamento più grande tra il volo 261 e quello 227 è il numero delle vittime. Nel film, solo sei persone sono morte, tra cui quattro passeggeri e due membri dell’equipaggio. Nessuno dei piloti del volo 261 era mai stato sospettato di essere ubriaco durante il volo e la Alaska Airlines non è stata menzionata nel film, venendo sostituita dalla compagnia aerea immaginaria South Jet Air.

Come Flight si confronta con altri film di Denzel Washington basati su storie vere

Oltre a Flight, Denzel Washington ha recitato in diversi film basati su storie vere. Alcuni sono simili a Flight, attingendo piccoli dettagli da eventi reali per creare una storia in gran parte fittizia. Tuttavia, in altri casi, questi film sono più fedeli ai fatti reali. Washington ha recitato in un paio di importanti film biografici nella sua carriera, interpretando Frank Lucas in American Gangster e Malcolm X nel film di Spike Lee. In entrambi i casi, questi film hanno modificato alcuni fatti per adattarli alla trama hollywoodiana, ma hanno anche ricreato momenti chiave della vita reale di questi uomini.

Altri film hanno raccontato una storia vera più ampia, non incentrata su una sola persona. La storia vera dietro Il sapore della vittoria è un racconto sportivo ispiratore, mentre Glory è uno sguardo profondo su alcuni degli eroi dimenticati che hanno combattuto nella guerra civile americana. Entrambi questi film si concentrano sulla storia vera di un gruppo di persone, cercando di catturare il significato storico di cui sono stati responsabili. In quanto tali, i film abbelliscono e modificano molti fatti su ciò che è realmente accaduto, pur rimanendo fedeli al messaggio complessivo.

Il film della carriera di Washington che più si avvicina all’approccio di Flight nell’adattare una storia vera è Unstoppable – Fuori controllo. Il film vede Washington e Chris Pine nei panni di due macchinisti che devono fermare un treno in corsa prima che si schianti e minacci una città vicina con il suo carico di sostanze chimiche. Sebbene gli eventi e i personaggi siano fittizi, la storia è ispirata a un incidente avvenuto in Ohio nel 2001 con il treno in corsa CSX 8888.

