Il reboot di Resident Evil di Zach Cregger è una nuova “storia delle origini” dei giochi, afferma la star

Zach Cregger sta per arrivare a Raccoon City per il suo prossimo lungometraggio, ma la star Kali Reis avverte di non aspettarsi un adattamento diretto del materiale originale. Sulla scia del successo ottenuto con Barbarian e prima del successo virale di Weapons, Cregger è stato annunciato come co-sceneggiatore e regista del prossimo reboot del film Resident Evil, in collaborazione con Shay Hatten, veterano di John Wick. Reis fa invece parte del cast stellare che Cregger ha messo insieme per il nuovo film, che include anche una reunion con Austin Abrams, Paul Walter Hauser e Zach Cherry.

Ora, in un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant per il prossimo film d’azione fantascientifico Mercy – Sotto Accusa, Reis ha offerto alcune anticipazioni sull’approccio di Cregger al suo adattamento di Resident Evil. Lodando il reboot come una “continuazione della grande produzione cinematografica” che ha dimostrato nei progetti precedenti, la star ha continuato a stuzzicare il pubblico dicendo che il film sarà “la sua versione” della storia delle origini dei giochi piuttosto che una traduzione diretta delle tragedie di Raccoon City.

“Devo dire che, per i fan di Resident Evil, in particolare per i giocatori, il suo tentativo di raccontare la storia delle origini, la sua versione, è incredibile. Penso che rimarrete sbalorditi dalla sua immaginazione, dalle sue idee e da questo viaggio comico attraverso il periodo folle e selvaggio della storia di Resident Evil. Penso che ne sarete piacevolmente sorpresi”.

Cosa aspettarsi dal Resident Evil di Zach Cregger

L’ultima anticipazione di Reis è in gran parte in linea con la precedente discussione di Cregger su come avrebbe affrontato il reboot di Resident Evil. Puntando a una storia originale ambientata nel mondo dei videogiochi piuttosto che a uno dei suoi personaggi ben noti, avendo persino citato Leon come uno di quelli la cui storia esiste già nei vari giochi, lo sceneggiatore/regista sta invece prendendo ispirazione dal secondo al quarto capitolo.

Non sarebbe la prima volta che un adattamento di Resident Evil cerca di adottare un approccio più originale alla storia piuttosto che seguire una linea più diretta. I film con Milla Jovovich sono diventati sempre più distanti dai giochi con ogni capitolo, in particolare uccidendo personaggi come Leon e Barry Burton, mentre la serie Netflix di breve durata ha preso in prestito dai giochi la trama di fondo, ma si è poi diramata in una direzione completamente diversa.

L’unico adattamento di Resident Evil che ha cercato un approccio direttamente fedele è stato quello del 2021 Welcome to Raccoon City, che ha unito le storie dei primi due videogiochi in uno solo. Tuttavia, anche se i critici e parte del pubblico hanno apprezzato maggiormente questo approccio fedele, il reboot ha comunque ricevuto recensioni contrastanti e ha ottenuto risultati deludenti al botteghino, portando alla cancellazione del sequel previsto e allo sviluppo finale di quello di Cregger.