Michelle Yeoh commenta finalmente l’esclusione di Wicked – Parte 2 dalla corsa agli Oscar 2026

Michelle Yeoh ha finalmente espresso la sua opinione in merito all’esclusione di Wicked – Parte 2 dagli Oscar del 2026.

Il primo film di Wicked ha vinto i premi per i Migliori Costumi e la Migliore Scenografia. È stato anche candidato per Miglior Film, Migliore Attrice Protagonista (Cynthia Erivo), Migliore Attrice Non Protagonista (Ariana Grande), Miglior Montaggio, Miglior Trucco e Acconciatura, Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Sonoro e Migliori Effetti Visivi. Wicked – Parte 2, invece, è stato completamente snobbato quando le nomination sono state rivelate la mattina del 22 gennaio.

Durante un’intervista con Variety, Yeoh ha parlato della mancanza di nomination agli Oscar per Wicked – Parte 2. Ha ammesso di essere rimasta “sotto shock” quando ha appreso la notizia.

Michelle Yeoh, che ha vinto l’Oscar per Everything Everywhere All At Once, si è chiesta se i membri votanti abbiano scelto di ignorare Wicked – Parte 2 perché il primo film ha ricevuto riconoscimenti, in modo che altri film avessero la possibilità di brillare. Se questo ha avuto un ruolo, lei è fermamente in disaccordo con la decisione. “No, dai! È un film così bello e ben fatto”, ha esclamato.

Come minimo, Wicked – Parte 2 si è meritato le nomination agli Oscar per Migliori Costumi, Miglior Trucco e Acconciatura, Miglior Regia, Miglior Fotografia e Miglior Scenografia, secondo Yeoh, che ha aggiunto: “Se lo si confronta [con i candidati del 2026], dovrebbe esserci”.

Michelle Yeoh ha continuato dicendo che Wicked – Parte 2 non è una replica di Wicked. “È più elaborato e ci sono molte più nuove destinazioni in Wicked: For Good”. Crede che tutto il duro lavoro profuso nella produzione debba essere riconosciuto. “Sono rimasta davvero, davvero molto delusa” quando il film non ha ricevuto un premio agli Oscar.

“Non sono sorpresa. Sono sotto shock! Davvero. Credo che a volte il problema sia che la gente pensa: ‘Oh, hai già ottenuto così tanto con il primo, lascia che gli altri abbiano una possibilità’. Ma poi ti ritrovi a dire: ‘No, dai!’. È un film così bello e ben fatto. Paul [Tazewell] per i costumi, le acconciature e il trucco. Se lo si confronta [con i concorrenti di quest’anno], dovrebbe essere lì. Per Jon Chu, per [la direttrice della fotografia] Alice Brooks, per la scenografia. Non è la replica del primo. È più elaborato e ci sono molte più nuove destinazioni in Wicked: For Good. Quindi sono rimasta davvero, davvero molto delusa.”

Michelle Yeoh ha interpretato Madame Morrible in entrambi i film di Wicked, un personaggio che cerca di ottenere potere su Oz manipolando tutti coloro che la circondano, comprese Elphaba e Glinda.

Non è una cantante, quindi inizialmente non si sentiva l’attrice migliore per interpretare la Morrible, ma alla fine è stata disposta a correre un rischio e ha imparato molto dalla sua “straordinaria vocal coach” per realizzare l’interpretazione accattivante vista sullo schermo.

“Non che non volessi esserlo. Stiamo parlando di un film con Cynthia Erivo e Ariana Grande e c’è anche il canto. Ho pensato: ‘Jon, questa Madame Morrible canta, giusto? E io non canto’. È questo il bello del correre rischi, sai? E Jon, che è così affascinante, ha detto: ‘Ah, è un gioco da ragazzi!'” E penso che alla fine della giornata, devi essere disposto a imparare una nuova abilità, fondamentalmente. Così mi hanno trovato un’insegnante di canto fantastica. E ho imparato tantissime cose. In genere, sono terrorizzato dal canto perché penso di avere una voce molto roca e bassa. Voglio dire, la mattina, quando chiamo per il servizio in camera, c’è un ‘Sì, signor Yeoh’, e io rispondo: ‘Amico, mio ​​padre non c’è, ok?’ Mi scambiano sempre per un uomo.”

L’esperienza cinematografica in due parti ha avuto origine tra le pagine di Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, il racconto revisionista di Gregory Maguire de Il Mago di Oz.

Otto anni dopo l’uscita del romanzo, un adattamento musicale di Stephen Schwartz e Winnie Holzman ha debuttato a Broadway e ha vinto i premi come Migliore Attrice in un Musical (Idina Menzel), Migliore Scenografia e Migliori Costumi ai Tony Awards.