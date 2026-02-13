Emerald Fennell parla delle possibilità di un sequel di Cime tempestose

Emerald Fennell affronta la possibilità di un seguito al suo controverso adattamento cinematografico del libro Cime tempestose, che copre solo circa la metà del materiale originale. Il film, ora nelle sale (leggi qui la nostra recensione), vede Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff, due dei personaggi più famosi della letteratura inglese. Il romanzo di Emily Brontë del 1847 racconta non solo la relazione destinata al fallimento tra Cathy e Heathcliff, ma anche le vite dei personaggi della generazione successiva. Tuttavia, la maggior parte degli adattamenti del romanzo coprono solo la prima parte.

Lo stesso vale per il film di Fennell, che si concentra sull’infanzia di Cathy e Heathcliff e sui loro sentimenti appassionati l’uno per l’altra, anche dopo che Cathy ha sposato Edgar Linton (Shazad Latif) da adulta. Quindi, in realtà c’è materiale sufficiente per realizzare un sequel. Tuttavia, in un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant, Fennell ha commentato: “Oh mio Dio. Riuscite a immaginare Cime tempestose 2? Più Cime, più tempestose”.

La regista di Saltburn ha poi aggiunto: “Il fatto è che questo libro è così denso, così complicato e così epico. Si svolge nell’arco di diverse generazioni“. Ha spiegato che il materiale di partenza è così vasto che ”l’unica possibilità era quella di realizzare una miniserie, o anche una serie di 10 episodi, in cui dare a tutto l’attenzione necessaria per essere completamente fedeli al libro“, oppure scegliere cosa mantenere e cosa no.

“Oppure si fa quello che ho fatto io qui e si crea una propria risposta al libro e alle emozioni che ha suscitato”, ha detto Fennell. “Le cose che si vorrebbe fossero successe o non fossero successe”. In precedenti interviste, Fennell ha discusso di come il suo Cime tempestose sia un’interpretazione personale, non solo per ciò che omette, ma anche per come descrive ciò che include.

Cosa accade nel resto di Cime tempestose?

Ma nell’originale della Brontë, la storia continua dopo la fine disastrosa della relazione tra Cathy e Heathcliff. Heathcliff seduce e sposa la sorella di Edgar, Isabella (Alison Oliver), che in seguito fugge dal matrimonio violento e dà alla luce un figlio. Heathcliff riesce anche a manipolare i debiti del fratello di Cathy, Hindley, per prendere il controllo della tenuta di famiglia, chiamata appunto Wuthering Heights.

Dopo un violento scontro con Heathcliff, Cathy muore di parto, lasciando una figlia, anch’essa di nome Cathy. Alla fine, Heathcliff trama per far sposare suo figlio (di nome Linton) con la giovane Cathy, poiché Linton è l’erede maschio di Edgar. Così, dopo la morte di Edgar, Heathcliff controlla sia Wuthering Heights che Thrushcross Grange dei Linton attraverso suo figlio.

Tuttavia, dopo aver ottenuto la sua vendetta sugli Earnshaw e sui Linton per gli abusi subiti da bambino, Heathcliff rimane senza nulla. Alla fine muore anche lui, e si dice che i fantasmi suoi e di Cathy infestino la brughiera, mentre la generazione più giovane (compreso il figlio di Hindley, Hareton) riesce a trovare un po’ di pace una volta liberatasi di lui. Ma l’adattamento di Fennell non è insolito per aver tralasciato tutto questo.

Come ha funzionato in gran parte per i film precedenti di Cime tempestose, concentrarsi sulla storia originale di Cathy e Heathcliff ha portato al successo Fennell. Il punteggio di Rotten Tomatoes per Cime tempestose del 2026 è attualmente al 66%, e si prevede che dominerà il botteghino. Coloro che criticano il film contestano però elementi diversi dalla portata della storia.