Monsters & Co. 3 è in fase di sviluppo alla Pixar!

Secondo quanto riportato, il tanto chiacchierato Monsters & Co. 3 della Pixar è stato confermato in fase di sviluppo. Secondo il Wall Street Journal, diverse fonti attendibili hanno confermato che il terzo capitolo dell’amata serie Monsters & Co. diventerà realtà entro i prossimi due anni. Tuttavia, lo studio stesso non ha confermato alcun dettaglio sullo stato di avanzamento di Monsters & Co. 3 al momento della pubblicazione di questo articolo.

La serie è iniziata con il successo del 2001 Monsters & Co., diretto da Pete Docter. Il film ha introdotto il pubblico a Mostropoli, dove delle creature generano energia attraverso le urla, intrufolandosi di notte nelle stanze dei bambini e spaventandoli. Il film racconta il viaggio di James P. “Sulley” Sullivan (John Goodman) e del suo amico Mike Wazowski (Billy Crystal) dopo che un bambino, che chiamavano Boo (Mary Gibbs), è entrato accidentalmente nel loro mondo.

Il film è stato un enorme successo al botteghino e una delle produzioni più riconoscibili della Pixar. Il successo commerciale ha portato alla realizzazione di un prequel nel 2013, Monsters University. Il film raccontava le origini dell’amicizia tra Mike e Sulley, quando si incontrarono per la prima volta al college e si stavano preparando per le loro future carriere.

Più recentemente, il franchise Monsters & Co. si è esteso alla TV. Disney+ ha pubblicato una serie intitolata Monsters at Work nel 2021. La serie segue un nuovo gruppo di dipendenti, Tylor Tuskmon (Ben Feldman), Val Little (Mindy Kaling), Fritz (Henry Winkler) e Duncan P. Anderson (Lucas Neff), mentre affrontano il passaggio dell’azienda dallo spaventare i bambini al farli ridere (che genera anche potere). La serie vede anche il ritorno di Crystal e Goodman.

Sebbene la Pixar non abbia ancora confermato ufficialmente queste indiscrezioni, non sarebbe affatto sorprendente se ci fosse un altro film di Monsters & Co. in fase di sviluppo. Lo studio ha creato diversi sequel per i suoi franchise consolidati, come Toy Story e Cars. Queste affermazioni provengono anche da una pubblicazione molto autorevole, il che aumenta la validità di Monsters & Co. 3.