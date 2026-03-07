Jumpers – Un salto tra gli animali è ambientato nello stesso universo di UP!

Non solo ci sono Easter egg di Toy Story 5 in Jumpers – Un salto tra gli animali, ma ci sono anche legami più profondi con l’universo Pixar nell’ultimo film dello studio, in particolare per quanto riguarda Up. La commedia animata, con Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy e Dave Franco, offre al pubblico uno sguardo su un mondo in cui la tecnologia permette agli umani di trasferire la propria coscienza in animali robotici. Mentre in prima linea c’è una ragazzina di nome Mabel [Curda], che usa questa capacità per infiltrarsi nel regno animale, è il Dr. Sam [Najimy], che condivide un legame molto importante con il classico del 2009.

Ash Crossan di ScreenRant ha parlato con il regista Daniel Chong e la produttrice Nicole Paradis Grindle, che hanno parlato delle principali teorie Pixar su Jumpers, incluso il richiamo a Up, rivelando che in realtà è stato la Dr. Sam a inventare il collare parlante che Dug, l’adorabile Golden Retriever, indossa nel film.

Daniel Chong: Forse?

Nicole Paradis Grindle: Forse.

Daniel Chong: Voglio dire, il film lo suggerisce sicuramente.

Nicole Paradis Grindle: Ha fatto le ricerche di base necessarie. Possiamo dirlo.

Sebbene il collare sia stato creato dal suo padrone, Charles Muntz, per tradurre i suoi pensieri in linguaggio umano, permettendo a Dug di comunicare e persino di pronunciare le famose parole “Ti amo” e “scoiattolo”, i commenti di Chong e Grindle alludono al fatto che il Dr. Sam sia la vera mente dietro questo pezzo di tecnologia unico. Il collare ha assunto una vita propria anche nel mondo reale, ispirando progetti di elettronica fai da te, accessori per animali Loungefly e ricerche sulla traduzione dei latrati basata sull’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda eventuali legami con altre proprietà Pixar, tra cui Alla ricerca di Nemo, pur non avendo chiuso la conversazione, non hanno nemmeno confermato alcuna teoria, limitandosi a rispondere con un esitante “certo”, quando gli è stato chiesto se il film esiste nell’universo di Hoppers.

Nicole Paradis Grindle: Quindi dobbiamo dire “certo”.

Daniel Chong: Sì a tutte? Non so molto sulle teorie. Voglio dire, il nostro film riconosce Avatar come un film del nostro universo… Penso che il nostro film, tra tutti i film Pixar, sia probabilmente il più vicino al nostro universo, suppongo.

E sebbene Jumpers sia di per sé un’impresa unica della Pixar, debuttando con il miglior punteggio Rotten Tomatoes dello studio in sette anni, il 96%, questi commenti dei creatori del film confermano che il resto dell’universo Pixar è strettamente interconnesso con quest’ultima uscita.

Parlando altrove degli Easter egg di Toy Story 5 nel film, Grindle ha che fanno parte di un’inquadratura “veloce” ma “consistente”, piena di indizi sull’attesissimo film, la cui uscita nelle sale è prevista per giugno.

Nicole Paradis Grindle: È la camera da letto di Maple quando è al computer, sopra le finestre.

Daniel Chong: È un’inquadratura veloce. Quindi molto probabilmente la gente non la noterà a prima vista, perché l’occhio non dovrebbe essere lì.

Nicole Paradis Grindle: Penso che sia una specie di fermo immagine, ma è sicuramente lì. E ci sono anche altre cose in quella stanza, sul davanzale e appese al muro.

Daniel Chong: È un fotogramma caricato. Abbiamo un paio di scatti che sono solo fotogrammi caricati di Easter egg.