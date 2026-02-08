Paul Thomas Anderson si aggiudica il DGA Awards 2026 e la strada verso l’Oscar si spiana

Il regista di Una battaglia dopo l’altra, Paul Thomas Anderson, ha vinto il primo premio alla 78a edizione annuale dei DGA Awards.

Il DGA Award per la miglior regia in un film per il cinema è da tempo uno dei più affidabili indicatori dell’assegnazione dell’Oscar alla migliore regia, il che rende la cerimonia uno degli appuntamenti più seguiti della stagione per la corsa all’Academy Award.

Nel suo discorso di ringraziamento, Anderson ha dedicato gran parte del tempo a rendere omaggio al defunto aiuto regista Adam Somner, scomparso nel 2024.

Per quanto riguarda la TV, The Pitt ha vinto il premio per la migliore serie drammatica, grazie alla regista Amanda Marsalis per l’episodio “6:00 PM”. Ha persino superato il produttore esecutivo di The Pitt John Wells, anch’egli candidato. Nella categoria commedia, Seth Rogen ed Evan Goldberg hanno vinto per l’episodio “The Oner” di The Studio, che gli era valso anche un Emmy per la miglior regia lo scorso settembre.

Goldberg e Rogen hanno dedicato la vittoria a Catherine O’Hara. “Siamo cresciuti in Canada e lei è ed è stata il nostro idolo fin da bambini”, ha detto Goldberg. “Ha dimostrato che si poteva essere un genio assoluto e la persona più gentile del mondo”.

Fin dalla sua nascita, la DGA ha pronosticato correttamente il vincitore dell’Oscar per la miglior regia in tutti i casi tranne otto. La divergenza più recente si è verificata nel 2019, quando Sam Mendes ha vinto il DGA Award per il film epico di guerra 1917, ma ha perso l’Oscar contro Bong Joon Ho per il dramma sudcoreano Parasite, che si era aggiudicato anche il premio come miglior film. L’anno scorso, Sean Baker ha vinto il massimo riconoscimento del DGA per Anora, che ha poi vinto quattro Academy Awards, tra cui miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale e miglior montaggio.

Quando si tratta della più ampia corsa al miglior film, la storia del DGA sottolinea l’importanza vitale di una nomination. Solo due film, A spasso con Daisy (1989) e CODA (2022), hanno vinto l’Oscar per il miglior film senza ricevere una nomination al DGA.

Alla vigilia della serata, l’epico film d’azione di Paul Thomas Anderson aveva accumulato 35 premi della critica e delle associazioni per il miglior film, tra cui una rara vittoria di tutti e quattro i principali premi della critica: National Board of Review, Los Angeles Film Critics Association, New York Film Critics Circle e National Society of Film Critics. Solo quattro film nella storia hanno raggiunto questo traguardo: “Schindler’s List” (1993), “L.A. “Confidential” (1997), “The Social Network” (2010) e ora, l’ultimo di Anderson.

Oltre ai premi competitivi, la DGA ha conferito due riconoscimenti speciali per il contributo esemplare alla gilda e al settore. Il regista associato e direttore di scena David Charles ha ricevuto il Franklin J. Schaffner Achievement Award, in riconoscimento dello straordinario servizio reso sia alla professione che alla DGA. Il primo assistente alla regia commerciale Gregory G. McCollum riceverà il Frank Capra Achievement Award, assegnato in riconoscimento di notevoli traguardi nella carriera e del servizio eccezionale alla gilda.

Il presidente della DGA, Christopher Nolan, ha aperto la cerimonia e ha continuato a essere oggetto di battute ricorrenti tra presentatori e vincitori, che hanno sottolineato come “President Nolan” suonasse molto meglio rispetto all’altro Presidente. (“È bello dire ‘Presidente’ e avere qualcosa di bello dopo”, ha scherzato Del Toro a un certo punto.)

Ecco i vincitori dei DGA Awards 2026

PREMIO ALLA REGIA IN UN FILM CINEMATOGRAFICO

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra (Warner Bros. Pictures)

Direttore di produzione: Will Weiske

Primo aiuto regista: Adam Somner

Secondo aiuto regista: Trevor Tavares, Ian Stone

Secondo aiuto regista: Dominic Pacitti, Rafael Sanz-Jimenez

Secondo aiuto regista aggiuntivo: Nuekellar Hardy, Chunning Chang, Kit Conners, Kasia Trojak, Tyler Young

ESORDIO CINEMATOGRAFICO

Charlie Polinger, “The Plague” (Independent Film Company)

DOCUMENTARIO

Mstyslav Chernov, “2000 Meters to Andriivka” (PBS)

SERIE DRAMMATICA

Amanda Marsalis, The Pitt, “6:00 P.M.” (HBO Max)

Responsabile di produzione: Michelle Lankwarden

Primo aiuto regia: Eric Tignini

Secondo aiuto regia: Kevin Zelman

Secondo aiuto regia: Nicole Jones, Rebecca Rogers, Chloe Huckins

Secondo aiuto regia aggiuntivo: Michelle Akeley

SERIE COMMEDIA

Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Studio, “The Oner” (Apple TV+)

Responsabile di produzione: Shawn Dyrdahl

Primo aiuto regia: Donald Murphy

Secondo aiuto regia: Peter Dress

SERIE MINIMA E ANTOLOGICA

Shannon Murphy, Dying for Sex, “It’s Not That Serious” (FX su Hulu)

Responsabile di produzione: Francesca M. Mannix

Primo aiuto regia: Julie A. Bloom

Secondo aiuto regia: Findlay Ward Zotter

Secondo aiuto regia Aiuto regia: Kristin Dombroski, Laura E. Rizer

FILM PER LA TELEVISIONE

Stephen Chbosky, “Nonnas” (Netflix)

Responsabile di produzione: Pamela Hirsch, Kara Doherty

Primo aiuto regia: Chris Surgent

Secondo aiuto regia: Takahide Kawakami

Secondo aiuto regia: Cary Lee

Responsabile location: Tatiana Forster

VARIETY

Liz Patrick, “SNL50: The Anniversary Special” (NBC)

Regia associata: Michael Mancini, Michael Poole, Laura Ouziel Mack, Janine DeVito, Amy Mancini, Dan Dome

Direttori di scena: Gena Rositano, Chris Kelly, Eddie Valk, Peter Epstein, Karen Tasch Weiss, Steve Bautista, Joey Despenzero, Frank Fernandez, Doug Fogel, Jeffry Gitter, Cyndi Owgang, Elise Reaves, Niclana Tolmasoff, Leslie Williams

SPORT

Matthew Gangl, World Series 2025 – Gara 7 – Los Angeles Dodgers contro Toronto Blue Jays (Fox Sports)

Regia associata: Larry Lancaster, Aaron Stojkov, Bryan Colucci

Direttore di scena: Dominick Tringali, Dan Frank

REALITY / QUIZ E GIOCHI

Mike Sweeney, Conan O’Brien Must Go, “Austria” (HBO Max)

Regia associata: Jason Chillemi

SERIE DI DOCUMENTARI / NOTIZIE

Rebecca Miller, Mr. Scorsese, “All This Filming Isn’t Healthy” (Apple TV+)

SPOT