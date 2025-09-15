Seth Rogen: 10 cose che non sai sull’attore

Tra le personalità più esplosive, trasformiste e anticonformiste di Hollywood vi è sicuramente Seth Rogen. Negli anni l’attore si è distinto per le sue brillanti interpretazioni in film di successo, ma anche per essersi distinto come doppiatore, sceneggiatore, regista e produttore. Grazie al suo carisma Rogen ha sempre saputo conquistare il pubblico e la critica, affermandosi come un intelligente e lucido intrattenitore.

Ecco 10 cose che non sai di Seth Rogen.

Seth Rogen film e carriera

1. Ha recitato in lungometraggi di successo. Il debutto cinematografico dell’attore avviene nel 2001, quando ottiene una piccola parte nel film Donnie Darko, accanto a Jake Gyllenhaal. Successivamente arrivano i primi successi con Anchorman – La leggenda di ron Burgundy (2004), 40 anni vergine (2005), Tu, io e Dupree (2006) e Molto incinta (2007). Una volta consolidata la fama, l’attore appare in sempre più film di successo, tra cui si annoverano Suxbad – Tre menti sopra il pelo (2007), Strafumati (2008), Zack & Miri – Amore a… primo sesso (2008), Funny People (2009), 50 e 50 (2011), Facciamola finita (2013), Cattivi vicini (2014), The Interview (2014), Steve Jobs (2015), The Disaster Artist (2017) e Non succede, ma se succede… (2019), in cui recita al fianco di Charlize Theron.

Seth Rogen debutta al cinema nel 2001 con una piccola parte in Donnie Darko accanto a Jake Gyllenhaal. Da lì arriva il successo con Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy (2004), 40 anni vergine (2005), Tu, io e Dupree (2006) e Molto incinta (2007). Negli anni consolida la fama grazie a titoli come Suxbad – Tre menti sopra il pelo (2007), Strafumati (2008), Zack & Miri – Amore a… primo sesso (2008), Funny People (2009), 50 e 50 (2011), Facciamola finita (2013), Cattivi vicini (2014), The Interview (2014), Steve Jobs (2015), The Disaster Artist (2017) e Non succede, ma se succede… (2019). Più di recente è tornato protagonista con la commedia satirica The Studio (Apple TV+), diventata nel 2025 la serie più premiata agli Emmy con 13 vittorie, incluso il premio come miglior attore in una serie comica.

2. È noto come doppiatore. Oltre alla recitazione, Rogen ha costruito una solida carriera nel doppiaggio. È la voce originale di Po in Kung Fu Panda e nei suoi sequel, oltre ad aver doppiato personaggi in Mostri contro alieni (2009) e nella dissacrante animazione Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia (2016). Nel 2019 presta la voce a Pumbaa nel live action Disney de Il re leone e nel 2024 ha annunciato un sequel seriale animato di Sausage Party su Prime Video, di cui è anche produttore.

3. Ha scritto e prodotto molti dei suoi film. Rogen non è solo attore ma anche sceneggiatore e produttore. Tra i titoli che ha co-scritto figurano Suxbad – Tre menti sopra il pelo, Strafumati, Facciamola finita, The Interview e Sausage Party. Come produttore ha firmato film di successo come 40 anni vergine, Molto incinta, Suxbad, Strafumati, 50 e 50, Facciamola finita, The Interview, Sausage Party, The Disaster Artist e Non succede, ma se succede…. Negli ultimi anni ha esteso questa attività alle serie, tra cui The Boys (Prime Video) e la stessa The Studio, di cui è anche co-creatore, entrando nella storia degli Emmy 2025 per il record di premi vinti.

Seth Rogen: moglie e vita privata

4. Ha conosciuto sua moglie sul set. Nel 2004 l’attore è tra gli autori della serie TV Da Ali G Show. Qui conosce l’attrice e scrittrice Lauren Miller, con la quale intraprende una relazione. I due si sposano poi nell’ottobre del 2011 in California.

Seth Rogen su Instagram

5. Ha un profilo personale. L’attore è attivo su Instagram con un profilo personale che conta oltre 7 milioni di follower. Qui condivide curiosità, momenti di vita quotidiana, foto dei suoi progetti e immagini dietro le quinte delle produzioni. Il feed alterna contenuti promozionali alle sue passioni, come la ceramica e i suoi progetti benefici.

Seth Rogen e James Franco

6. Sono grandi amici. Tra le coppie cinematografiche più brillanti degli ultimi anni si annoverano senza dubbio Rogen e l’attore James Franco. Grandi amici, i due hanno più volte collaborato insieme, conoscendosi sul set della serie TV Freaks & Geeks. I due recitano poi nuovamente insieme in Molto incinta, Strafumati, Facciamola finita, The Interview e The Disaster Artist.

Seth Rogen e The Studio

7. Scrittore, protagonista e produttore di The Studio. Nel 2024 Seth Rogen ha debuttato come protagonista e co-creatore della serie satirica The Studio, prodotta da Apple TV+. Lo show prende di mira i meccanismi dell’industria hollywoodiana con toni irriverenti e meta-cinematografici, mostrando dietro le quinte di un fittizio colosso dell’intrattenimento. Rogen non solo interpreta il ruolo principale, ma firma anche la sceneggiatura e la produzione esecutiva insieme al suo storico collaboratore Evan Goldberg. Al debutto nel 2025 la serie è diventata un fenomeno di critica e pubblico, stabilendo un record agli Emmy Awards con 13 vittorie, tra cui miglior serie comica e miglior attore in una serie comica proprio a Rogen. Un successo che ne ha rafforzato l’immagine di autore e attore capace di innovare il genere.

Seth Rogen e Charlize Theron

8. Recitano insieme per la prima volta. Nella commedia Non succede, ma se succede… Rogen recita per la prima volta insieme all’attrice Charlize Theron. Nel film lei interpreta un segretario di Stato dal carattere forte e indipendente e pronta a candidarsi alla Casa Bianca. Rogen è invece un giornalista dal cuore buono e bravissimo nel cacciarsi nei guai. Quest’ultimo verrà chiamato a curare la campagna elettorale della donna, con numerosi imprevisti comici.

Seth Rogen in Donnie Darko

9. È stato il suo esordio cinematografico. Sul finire degli anni novanta l’attore è stato protagonista della serie Freaks & Geeks. Qui viene notato e scelto per un piccolo ruolo nel film Donnie Darko, dove interpreta Ken Miller, studente del liceo dove si svolgono molte delle vicende del film.

Seth Rogen età e altezza

10. Seth Rogen è nato a Vancouver, in Canada, il 15 aprile 1982. L’altezza complessiva dell’attore è di 180 centimetri.

Fonte: IMDb