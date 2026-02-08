Sam Raimi svela il suo più grande rimpianto Marvel (e come sta cercando di rimediare)

Quando si parla di cinema supereroistico, Sam Raimi è una figura centrale di Hollywood. Dopo aver segnato un’epoca con la trilogia originale di Spider-Man, il regista ha lasciato il suo segno anche nel Marvel Cinematic Universe, dirigendo Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel 2022. Proprio su quel film, però, Raimi ha recentemente ammesso di portarsi dietro un importante rimpianto.

In un’intervista rilasciata a Total Film, il regista ha spiegato di non aver sfruttato appieno il talento di Rachel McAdams, tornata nel MCU nei panni di Christine Palmer, anche attraverso una variante multiversale. Raimi ha raccontato di aver compreso solo col tempo quanto l’attrice fosse stata sottoutilizzata: un errore che si è promesso di non ripetere.

Il rimpianto su Doctor Strange e la “riparazione” con Send Help

Raimi ha elogiato apertamente McAdams, definendola “la persona perfetta” per il ruolo grazie al suo talento e alla sua naturale empatia sullo schermo. Proprio per questo, ha ammesso che l’esperienza su Doctor Strange nel Multiverso della Follia gli ha lasciato l’amaro in bocca: la consapevolezza di non averle dato abbastanza spazio narrativo.

La promessa fatta a sé stesso ha trovato una risposta concreta in Send Help, il nuovo film di Raimi ora nelle sale, in cui McAdams recita accanto a Dylan O’Brien. Secondo il regista, il pubblico sarà sorpreso nel vederla affrontare un territorio inedito, lontano dai ruoli più rassicuranti che ha interpretato in passato, aprendo anche a sfumature più oscure e inaspettate.

Il futuro di Doctor Strange nel MCU

Nonostante Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbia incassato circa 955 milioni di dollari al box office mondiale, un terzo capitolo non è ancora stato ufficialmente annunciato dai Marvel Studios. Con la Fase 6 del MCU ancora in pieno sviluppo, è probabile che un eventuale Doctor Strange 3 arrivi solo dopo la conclusione della Multiverse Saga.

Nel frattempo, il personaggio di Stephen Strange tornerà presto sul grande schermo: Benedict Cumberbatch è infatti confermato in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, con i Russo Brothers nuovamente alla regia. Le riprese del capitolo finale della Fase 6 dovrebbero iniziare quest’estate, riportando Strange al centro degli eventi chiave del MCU.