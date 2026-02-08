HomeCinema News2026

Sam Raimi svela il suo più grande rimpianto Marvel (e come sta cercando di rimediare)

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Sam Raimi 2026
Sam Raimi partecipa alla prima britannica di Send Help all'Odeon Luxe Leicester Square il 29 gennaio 2026 a Londra, Inghilterra. — Foto di fredduval via DepositPhotos.com

Quando si parla di cinema supereroistico, Sam Raimi è una figura centrale di Hollywood. Dopo aver segnato un’epoca con la trilogia originale di Spider-Man, il regista ha lasciato il suo segno anche nel Marvel Cinematic Universe, dirigendo Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel 2022. Proprio su quel film, però, Raimi ha recentemente ammesso di portarsi dietro un importante rimpianto.

In un’intervista rilasciata a Total Film, il regista ha spiegato di non aver sfruttato appieno il talento di Rachel McAdams, tornata nel MCU nei panni di Christine Palmer, anche attraverso una variante multiversale. Raimi ha raccontato di aver compreso solo col tempo quanto l’attrice fosse stata sottoutilizzata: un errore che si è promesso di non ripetere.

Il rimpianto su Doctor Strange e la “riparazione” con Send Help

Raimi ha elogiato apertamente McAdams, definendola “la persona perfetta” per il ruolo grazie al suo talento e alla sua naturale empatia sullo schermo. Proprio per questo, ha ammesso che l’esperienza su Doctor Strange nel Multiverso della Follia gli ha lasciato l’amaro in bocca: la consapevolezza di non averle dato abbastanza spazio narrativo.

La promessa fatta a sé stesso ha trovato una risposta concreta in Send Help, il nuovo film di Raimi ora nelle sale, in cui McAdams recita accanto a Dylan O’Brien. Secondo il regista, il pubblico sarà sorpreso nel vederla affrontare un territorio inedito, lontano dai ruoli più rassicuranti che ha interpretato in passato, aprendo anche a sfumature più oscure e inaspettate.

Il futuro di Doctor Strange nel MCU

Doctor Strange nel Multiverso della Follia Illuminati

Nonostante Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbia incassato circa 955 milioni di dollari al box office mondiale, un terzo capitolo non è ancora stato ufficialmente annunciato dai Marvel Studios. Con la Fase 6 del MCU ancora in pieno sviluppo, è probabile che un eventuale Doctor Strange 3 arrivi solo dopo la conclusione della Multiverse Saga.

Nel frattempo, il personaggio di Stephen Strange tornerà presto sul grande schermo: Benedict Cumberbatch è infatti confermato in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, con i Russo Brothers nuovamente alla regia. Le riprese del capitolo finale della Fase 6 dovrebbero iniziare quest’estate, riportando Strange al centro degli eventi chiave del MCU.

Articolo precedente
Un easter egg su Jon Snow trasforma A Knight of the Seven Kingdoms in un vero successore di Game of Thrones
Articolo successivo
Paul Thomas Anderson si aggiudica il DGA Awards 2026 e la strada verso l’Oscar si spiana
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved