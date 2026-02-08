HomeCinema News2026

Paul Thomas Anderson ha appena blindato la sua prima vittoria agli Oscar con il Directors Guild of America Awards

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Leonardo DiCaprio and Paul Thomas Anderson in Una battaglia dopo l'altra (2025)
Foto di Photo Courtesy Warner Bros. Pictures - © Warner Bros. Pictures

L’Academy può iniziare seriamente a incidere il nome di Paul Thomas Anderson su una statuetta. Dopo una carriera costellata di capolavori come Boogie Nights, Magnolia e Il petroliere, il regista arrivava a questa awards season con un dato quasi beffardo: 0 vittorie su 11 nomination agli Oscar. Ma Una battaglia dopo l’altra  sembra destinato a cambiare definitivamente la storia.

Dalla sua première, il film ha dominato la stagione dei premi, soprattutto sul fronte della regia. L’ultimo tassello decisivo è arrivato con la vittoria di Anderson agli Directors Guild of America Awards 2025, dove ha conquistato il premio per l’Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film. Un riconoscimento che, storicamente, rappresenta uno dei più affidabili indicatori per l’Oscar alla Miglior Regia.

La vittoria ai DGA rafforza il suo status di favorito assoluto

Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l'altra (2025)
Foto di Photo Courtesy Warner Bros. Pictures – © Warner Bros. Pictures

I numeri parlano chiaro. Dal 1948, anno di nascita del premio DGA, solo otto volte il vincitore del sindacato dei registi non ha poi trionfato agli Oscar. Un’eventuale sconfitta di Anderson lo renderebbe appena il nono caso nella storia, uno scenario che oggi appare altamente improbabile.

A rafforzare ulteriormente la sua posizione c’è una combinazione rarissima ma potentissima: Anderson ha già vinto il premio equivalente alla Miglior Regia sia ai Golden Globe Awards sia ai Critics’ Choice Awards, oltre al DGA. Nelle 32 stagioni in cui questi tre riconoscimenti hanno incoronato lo stesso regista, 14 su 16 sono poi culminate con l’Oscar. Anderson è ora il 17° a riuscirci.

Una corsa agli Oscar ormai segnata?

Una battaglia dopo l'altra

La concorrenza non mancava: registi come Ryan Coogler e Chloé Zhao avevano ancora la possibilità di rimescolare le carte proprio ai DGA, ma il loro mancato successo ha di fatto cristallizzato la gerarchia della corsa. Resta ancora il passaggio ai BAFTA, unico vero potenziale elemento di sorpresa, ma potrebbe arrivare troppo tardi per ribaltare il destino.

Con una narrativa da “vittoria attesa da anni”, un film dato tra i favoriti anche per Miglior Film e una sweep quasi completa tra i principali precursori, tutti gli indizi portano verso il primo Oscar di Paul Thomas Anderson. Una consacrazione che, a questo punto, sembra solo una formalità.

Articolo precedente
Paul Thomas Anderson si aggiudica il DGA Awards 2026 e la strada verso l’Oscar si spiana
Articolo successivo
Finalmente ABC spiega perché Bailey non ha mai funzionato davvero in The Rookie
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved