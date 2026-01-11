People We Meet on Vacation: perché il film Netflix cambia le location del romanzo di Emily Henry

L’adattamento Netflix di People We Meet on Vacation apporterà importanti cambiamenti alle location rispetto al romanzo originale di Emily Henry. A spiegarne i motivi sono stati Bader Bader, Blyth Blyth e Henry Henry (insieme a Haley Haley) in una recente intervista, chiarendo come il passaggio dal libro allo schermo richieda inevitabilmente adattamenti strutturali.

Il film, atteso su Netflix, porterà sullo schermo la storia di Poppy e Alex, mantenendo intatto il cuore emotivo del romanzo, ma riorganizzando alcuni viaggi e ambientazioni per ragioni narrative, produttive e visive.

Dalla pagina allo schermo: perché alcune ambientazioni cambiano

Nel romanzo di Emily Henry, le vacanze rappresentano molto più di semplici spostamenti geografici: sono stati emotivi, tappe della crescita dei personaggi e momenti chiave della loro relazione. Secondo i produttori, proprio questa funzione simbolica ha reso possibile modificare alcune location senza tradire lo spirito dell’opera.

Nel film, alcune destinazioni verranno accorpate o sostituite per:

rendere il racconto più fluido sul piano cinematografico

evitare una struttura troppo episodica

valorizzare ambientazioni che funzionino meglio visivamente

Gli autori hanno sottolineato che l’obiettivo non è la fedeltà letterale, ma la fedeltà emotiva: ogni luogo scelto deve restituire lo stesso impatto che il romanzo produce sul lettore.

Un altro fattore determinante è stato il ritmo narrativo. Sullo schermo, spiegano gli sceneggiatori, il continuo cambio di location rischiava di frammentare la storia d’amore tra i protagonisti. Concentrando alcune vacanze o rielaborandone l’ambientazione, il film può approfondire meglio i momenti chiave del rapporto tra Poppy e Alex.

Infine, non mancano le motivazioni pratiche: logistica, budget e tempistiche di produzione hanno influenzato la scelta delle location finali, come accade spesso negli adattamenti cinematografici e televisivi.

Nonostante i cambiamenti, il team creativo ha ribadito che People We Meet on Vacation resterà fedele ai temi centrali del romanzo: amicizia, tempo, rimpianti e seconde possibilità. Le nuove ambientazioni non servono a riscrivere la storia, ma a trasporla in un linguaggio visivo più efficace, capace di parlare sia ai lettori del libro sia a un pubblico completamente nuovo.

Con Netflix sempre più impegnata negli adattamenti romance di successo, People We Meet on Vacation si prepara a essere una delle trasposizioni più attese, pronta a dimostrare che cambiare scenario non significa cambiare anima.