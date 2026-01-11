HomeCinema News2026

People We Meet on Vacation: perché il film Netflix cambia le location del romanzo di Emily Henry

Di Redazione

-

Seguici su Google News
People We Meet on Vacation

L’adattamento Netflix di People We Meet on Vacation apporterà importanti cambiamenti alle location rispetto al romanzo originale di Emily Henry. A spiegarne i motivi sono stati Bader Bader, Blyth Blyth e Henry Henry (insieme a Haley Haley) in una recente intervista, chiarendo come il passaggio dal libro allo schermo richieda inevitabilmente adattamenti strutturali.

Il film, atteso su Netflix, porterà sullo schermo la storia di Poppy e Alex, mantenendo intatto il cuore emotivo del romanzo, ma riorganizzando alcuni viaggi e ambientazioni per ragioni narrative, produttive e visive.

Dalla pagina allo schermo: perché alcune ambientazioni cambiano

Nel romanzo di Emily Henry, le vacanze rappresentano molto più di semplici spostamenti geografici: sono stati emotivi, tappe della crescita dei personaggi e momenti chiave della loro relazione. Secondo i produttori, proprio questa funzione simbolica ha reso possibile modificare alcune location senza tradire lo spirito dell’opera.

Nel film, alcune destinazioni verranno accorpate o sostituite per:

  • rendere il racconto più fluido sul piano cinematografico
  • evitare una struttura troppo episodica
  • valorizzare ambientazioni che funzionino meglio visivamente

Gli autori hanno sottolineato che l’obiettivo non è la fedeltà letterale, ma la fedeltà emotiva: ogni luogo scelto deve restituire lo stesso impatto che il romanzo produce sul lettore.

Un altro fattore determinante è stato il ritmo narrativo. Sullo schermo, spiegano gli sceneggiatori, il continuo cambio di location rischiava di frammentare la storia d’amore tra i protagonisti. Concentrando alcune vacanze o rielaborandone l’ambientazione, il film può approfondire meglio i momenti chiave del rapporto tra Poppy e Alex.

Infine, non mancano le motivazioni pratiche: logistica, budget e tempistiche di produzione hanno influenzato la scelta delle location finali, come accade spesso negli adattamenti cinematografici e televisivi.

Nonostante i cambiamenti, il team creativo ha ribadito che People We Meet on Vacation resterà fedele ai temi centrali del romanzo: amicizia, tempo, rimpianti e seconde possibilità. Le nuove ambientazioni non servono a riscrivere la storia, ma a trasporla in un linguaggio visivo più efficace, capace di parlare sia ai lettori del libro sia a un pubblico completamente nuovo.

Con Netflix sempre più impegnata negli adattamenti romance di successo, People We Meet on Vacation si prepara a essere una delle trasposizioni più attese, pronta a dimostrare che cambiare scenario non significa cambiare anima.

Articolo precedente
Avengers: Doomsday, una teoria collega Iron Man a Black Sabbath e al destino di Robert Downey Jr.
Articolo successivo
Taboo, Steven Knight aggiorna sulla stagione 2: il ritorno di Tom Hardy è ancora possibile
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved