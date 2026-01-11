HomeCinema News2026

Avengers: Doomsday, una teoria collega Iron Man a Black Sabbath e al destino di Robert Downey Jr.

Di Redazione

-

Avengers: Doomsday

Una nuova teoria dei fan sta facendo discutere il pubblico Marvel e riguarda Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. e un riferimento musicale che non passa inosservato: Black Sabbath. Secondo questa lettura, il ritorno simbolico di Iron Man nel film potrebbe essere legato proprio all’iconica band heavy metal, suggerendo un significato più profondo sul destino del personaggio e sull’eredità lasciata nel Marvel Cinematic Universe.

La teoria nasce dall’attenzione ai dettagli e ai rimandi tematici che Marvel Studios ama disseminare nei suoi progetti più ambiziosi, soprattutto quando si parla di film evento destinati a ridefinire il franchise.

Il legame tra Iron Man, Black Sabbath e il tema del “doom”

Al centro della teoria c’è il concetto di “doom”, parola chiave del titolo Avengers: Doomsday e termine fortemente associato all’immaginario dei Black Sabbath, pionieri del doom e heavy metal. Non è un collegamento casuale per i fan: Tony Stark / Iron Man è sempre stato accompagnato da un’identità musicale precisa, fin dal primo Iron Man del 2008, che si apriva con Back in Black degli AC/DC.

Secondo questa interpretazione, Avengers: Doomsday potrebbe riprendere quella tradizione, ma con un tono più oscuro e definitivo. I Black Sabbath, con testi e atmosfere che ruotano attorno a fine del mondo, colpa e destino inevitabile, rappresenterebbero la chiave simbolica perfetta per raccontare l’ultima eco dell’eredità di Iron Man all’interno di una storia dominata da minacce cosmiche e collassi temporali.

La teoria non suggerisce necessariamente un ritorno fisico di Tony Stark, la cui morte in Avengers: Endgame resta uno dei momenti più iconici del cinema Marvel, ma piuttosto una presenza tematica o spirituale. Un’eredità che continua a influenzare gli Avengers anche dopo la sua scomparsa, magari attraverso tecnologia, messaggi postumi o scelte narrative che richiamano direttamente il suo sacrificio.

In questo senso, l’accostamento ai Black Sabbath diventa metaforico: come la loro musica ha definito un genere, Iron Man ha definito l’MCU. Entrambi rappresentano un inizio e una fine, un punto di origine che torna a farsi sentire quando il mondo è di nuovo sull’orlo della distruzione.

Se Avengers: Doomsday punta davvero a essere un crocevia di universi, personaggi e timeline, il richiamo a Tony Stark potrebbe servire a chiudere un cerchio narrativo, ricordando al pubblico da dove tutto è cominciato. E farlo attraverso un riferimento musicale così potente sarebbe perfettamente in linea con l’identità del personaggio.

Al momento si tratta solo di una teoria, ma come spesso accade con Marvel, sono proprio questi dettagli a trasformarsi in indizi concreti. Se Iron Man tornerà a farsi “sentire” in Avengers: Doomsday, i fan sono convinti che non sarà per caso, e che la colonna sonora potrebbe avere molto da dire.

ALTRE STORIE

