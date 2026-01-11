HomeSerie TvNews

Taboo, Steven Knight aggiorna sulla stagione 2: il ritorno di Tom Hardy è ancora possibile

Di Redazione

-

Taboo recensione serie tv Tom Hardy

Dopo anni di silenzio e incertezze, arrivano nuovi aggiornamenti su Taboo, la serie cult con Tom Hardy che dal 2017 attende una seconda stagione. A riaccendere le speranze dei fan è Steven Knight, creatore dello show, che ha fornito un aggiornamento concreto sul futuro della serie.

Ambientata nella Londra del XIX secolo, Taboo ha conquistato pubblico e critica grazie al suo tono cupo, alla mitologia esoterica e all’interpretazione magnetica di Tom Hardy nei panni di James Keziah Delaney. Nonostante il successo, la stagione 2 è rimasta a lungo bloccata da impegni paralleli e priorità produttive.

Steven Knight: “La storia è pronta, dipende tutto da unl momento giusto”

In una recente intervista, Steven Knight ha confermato che la seconda stagione di Taboo è ancora nei piani, chiarendo però che il progetto non è mai stato cancellato ufficialmente. Il principale ostacolo, secondo lo sceneggiatore, è sempre stato l’allineamento delle agende, in particolare quella di Tom Hardy, coinvolto negli ultimi anni in numerosi progetti cinematografici e seriali.

Knight ha spiegato che la storia per la stagione 2 esiste già, segno che l’universo narrativo di Taboo non è stato abbandonato. L’idea è quella di proseguire il viaggio di Delaney dopo il finale aperto della prima stagione, che lo vedeva dirigersi verso nuove terre e nuovi conflitti, lasciando intendere un’espansione geografica e tematica della serie.

Il creatore ha anche sottolineato come Taboo sia sempre stata pensata come una storia a lungo respiro, non come una miniserie autoconclusiva. Tuttavia, il ritorno dello show richiede le condizioni giuste, sia creative che produttive, per non tradire l’identità forte e ambiziosa che ha reso la serie così amata.

L’aggiornamento arriva in un momento particolare per Knight, reduce dal successo di altri progetti televisivi e cinematografici, e mentre Tom Hardy continua a essere una delle figure più richieste di Hollywood. Questo rende il ritorno di Taboo complesso, ma non impossibile.

Per ora non esiste una data ufficiale né una finestra di produzione, ma le parole di Knight confermano che la stagione 2 non è un sogno irrealizzabile. Per i fan, è la notizia più incoraggiante degli ultimi anni: Taboo non è finita, è semplicemente in attesa del momento giusto per tornare.

