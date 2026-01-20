HomeCinema News2026

Ryan Coogler ricorda la prima telefonata in cui ha proposto “I Peccatori” a Michael B. Jordan

Di Gianmaria Cataldo

-

Michael B. Jordan in I peccatori
Foto di Courtesy of Warner Bros. - © Warner Bros.

Dopo aver ottenuto un clamoroso successo al botteghino con oltre 368 milioni di dollari incassati in tutto il mondo e recensioni entusiastiche da parte della critica, I Peccatori sembra destinato a ricevere diverse nomination agli Oscar. Ma all’inizio del processo di presentazione del progetto al protagonista Michael B. Jordan, il regista Ryan Coogler pensava inizialmente che la sua epopea sui vampiri ambientata durante la Grande Depressione, che racconta la storia di due fratelli gemelli che aprono un juke joint nel cuore del Mississippi meridionale, non avrebbe avuto il successo sperato.

In una recente apparizione al programma Good Hang with Amy Poehler, il due volte candidato all’Oscar ha infatti ricordato in modo esilarante la conversazione telefonica iniziale tra lui e il suo frequente collaboratore, Jordan. “Come è andata a finire: stavo cercando di mettere insieme la sceneggiatura, perché Michael è molto impegnato, e non volevo dirgli: ‘Ehi, ho una cosa da fare’ e poi farlo aspettare per la sceneggiatura; non volevo che mi riempisse il telefono di messaggi del tipo ‘Ehi, a che punto sei?’”.

Ma alla fine è stato lui a chiamarmi e a propormi qualcosa mentre io stavo lavorando a questo progetto per lui“, ha spiegato lo sceneggiatore e regista. ”All’inizio ho detto: ‘Mike, non posso lavorarci adesso’. E lui si è arrabbiato, dicendo: ‘Ehi, amico, che succede? Voglio andare avanti con questo progetto. C’è qualcosa che non mi stai dicendo’“. “Gli ho detto: ‘Senti, sto lavorando a una cosa, te la porterò, ecco di cosa si tratta: sono gemelli, è ambientato in un’epoca storica, ci sono i vampiri. E ricordo come ha reagito perché è rimasto in silenzio per molto tempo, e io ho pensato: ‘Oh merda, l’ho perso?’. E lui mi ha detto: ‘Amico, sai una cosa, sembra piuttosto interessante“.

In seguito, Coogler ha detto di aver finito la sceneggiatura l’ha consegnata all’attore. Il resto è storia.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

