Avengers: Doomsday, l’azione del film “eclisserà tutto ciò che la Marvel ha fatto prima”

Di Chiara Guida

-

Avengers: Doomsday

La Saga del Multiverso ha avuto certamente una fortuna differente rispetto alla Saga dell’Infinito, per i fan MCU. Se è vero che i Marvel Studios hanno prodotto più di qualche delusione critica e commerciale, ci hanno anche regalato alcuni film e serie TV davvero grandiosi.

Tuttavia, riconquistare la magia della Saga dell’Infinito non è stata un’impresa facile per Kevin Feige e soci. La speranza è che, con l’ingaggio dei Fratelli Russo per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, quest’era narrativa si concluda in bellezza. Ora, abbiamo un aggiornamento da John Campea, che promette di aumentare ulteriormente l’entusiasmo.

“Ho qualcosa che non vi ho ancora detto”, ha spiegato lo YouTuber. “Quello che questa persona mi ha fatto capire è che l’enorme quantità di azione eclisserà tutto ciò che la Marvel ha mai fatto.”

“La gente impazzirà. Questo film inizia con un piede nel pavimento e ti spara come un cannone fuori dal cancello”, ha continuato Campea. “Non c’è un inizio lento: è un’azione colossale fin dall’inizio, la portata è folle e non dà tregua.”

D’altronde, con gli Avengers, gli X-Men, i Fantastici Quattro e probabilmente una variante di Spider-Man, tutti pronti a condividere lo schermo in Avengers: Doomsday, cos’altro avremmo potuto aspettarci?



Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
