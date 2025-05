Michael B. Jordan: 10 cose che forse non sai sull’attore

Tra i più promettenti attori della sua generazione, Michael B. Jordan si è costruito in pochi anni una buona fama, partecipando tanto a film d’autore quanto a blockbuster di altro profilo. In particolare Jordan ha sfoggiato una grande versatilità, che gli permette di risultare idoneo e convincente per numerosi e differenti tipi di ruoli. Sempre più lanciato verso il successo, l’attore aspetta soltanto il momento in cui la sua carriera possa consacrarsi definitivamente.

Ecco 10 cose che non sai di Michael B. Jordan.

I film di Michael B. Jordan

1. Ha recitato in film di grande successo. Il debutto cinematografico dell’attore avviene con il film Hardball (2001), ma la vera occasione per farsi notare arriva con il film Chronicle (2012). L’anno seguente è protagonista del film Prossima fermata Fruitvale Station (2013), che ne conferma la popolarità. Da quel momento l’attore recita in film come Quel momento imbarazzante (2014), Fantastic 4 – I Fantastici Quattro (2015) e Creed – Nato per combattere (2015), dove accanto a Sylvester Stallone assume i panni del figlio del leggendario pugile Apollo Creed. Nel 2018 Jordan interpreta il villain nel film Marvel Black Panther (2018), per poi riprendere il ruolo del pugile in Creed II (2018). Nel 2019 è protagonista insieme a Jamie Foxx del film Il diritto di opporsi. Recita poi in Senza rimorso (2021), Le parole che voglio dirti (2021), ha un cameo in Black Panther: Wakanda Forever (2022) ed è protagonista di Creed III (2023) e I peccatori (2025).

2. Ha recitato anche in televisione. L’attore esordisce in TV recitando in un episodio della serie I Soprano (1999). Successivamente acquista popolarità recitando in serie come The Wire (2002), La valle dei pini (2003-2006), Cold Case – Delitti irrisolti (2006), The Assistants (2009) e Friday Night Lights (2009-2011). Di recente si è invece fatto notare per il suo ruolo nella serie Parenthood (2010-2011) e nel film TV Fahrenheit 451 (2018). Dal 2019 al 2022 ha invece recitato nella serie Dion.

3. È anche produttore. L’attore ha in più occasioni ricoperto anche il ruolo di produttore, in particolare per il film TV Fahrenheit 451 e per i film cinematografici Creed II, Il diritto di opporsi, Senza rimorso e Le parole che voglio dirti. Jordan si è detto molto interessato a ricoprire il ruolo di produttore, sostenendo i propri progetti, e conta di farlo ancora in futuro.

Michael B. Jordan in Creed

4. Ha seguito un allenamento da pugile. per prepararsi al ruolo di Adonis Creed, Jordan ha guadagnato ventiquattro chili di muscoli allenandosi due o tre volte al giorno, sei giorni alla settimana, seguendo una dieta rigorosa per quasi un anno e, non avendo una controfigura, ha dovuto imparare a tirare di boxe per prepararsi al ruolo. Jordan ha poi ricevuto l’approvazione da parte di Carl Weathers, interprete di Apollo Creed, cosa che lo ha fatto sentire estremamente onorato.

5. Ha debuttato alla regia con Creed III. Appassionatosi al ruolo di Adonis Creed e alle sue vicende, Jordan ha ritenuto che il terzo capitolo della serie fosse il film perfetto per lui per debuttare alla regia. La scelta è stata dovuta dal fatto che: “È un mondo che conosco veramente bene e so come vengono girati questi film. Conosco il personaggio. Ho una visione chiara di dove voglio che la storia vada”, ha detto l’attore.

Michael B. Jordan in Black Panther

6. Ha interpretato il villain del film. Nel film Marvel nominato ai premi Oscar, l’attore ricopre il ruolo di Erik Killmonger, spietato assassino che aspira a prendere il comando del regno di Wakanda. Il suo personaggio è stato definito uno dei migliori e più complessi villain dell’MCU. Per prepararsi meglio al ruolo, durante il set l’attore ha deciso di rimanere molto sulle sue, tenendosi a distanza dagli altri membri del cast. Dato che il suo personaggio è in conflitto con gli altri, l’attore ha voluto portare questa dinamica anche nei momenti di pausa.

Michael B. Jordan in I peccatori (Sinners)

7. Ha dovuto interpretare due gemelli. La sfida di dover interpretare una coppia di gemelli non è stata semplice per Michael B. Jordan, che ha raccontato che a volte parlava con una controfigura e a volte con nessuno mentre girava le proprie scene. Jordan ha poi menzionato le nuove tecnologie che hanno dovuto utilizzare, come le telecamere halo, il riconoscimento facciale, un impianto multi-camera e altro ancora, che hanno lasciato un piccolo margine di errore per lui e gli altri attori. Jordan ha spiegato che tutti gli attori coinvolti dovevano stare molto attenti a non accavallarsi nelle battute dei gemelli, ma che una volta preso il ritmo è diventato tutto più facile.

Michael B. Jordan è su Instagram

8. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo seguito da 11,9 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere foto realizzate in momenti di svago, ma anche numerose immagini promozionali dei propri progetti da interprete. Non mancano inoltre le tante foto per riviste di vario genere per cui l’attore ha posato.

La fidanzata di Michael B. Jordan

9. È molto riservato. Nel novembre 2020, Jordan ha iniziato a frequentare la modella Lori Harvey, figlia del personaggio televisivo Steve Harvey. Nel giugno 2022, tuttavia, è stato annunciato che la coppia ha chiuso la relazione. In precedenza era stato riportato che l’attore stesse frequentando la cantante Nicky Minaj, ma la cosa è poi stata smentita. Al momento, dunque, non è noto se l’attore sia o meno impegnato in un’altra relazione.

L’età e l’altezza di Michael B. Jordan

10. Michael B. Jordan è nato a Santa Ana, in California, Stati Uniti, il 9 febbraio 1987. L’altezza complessiva dell’attore è di 1,83 metri.

Il fisico di Michael B. Jordan

Per ricoprire il ruolo di Adonis Creed, figlio di Apollo, nei due film a lui dedicati, l’attore ha dovuto lavorare sodo per aumentare la propria massa muscolare e raggiungere il giusto fisico richiesto. Per chi fosse interessato, sul Web è possibile trovare la scheda completa dell’allenamento eseguito dall’attore, con gli esercizi dettagliati da svolgere giorno per giorno.

