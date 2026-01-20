Eddie avrà una trama sentimentale in 9-1-1 stagione 9, lo conferma Ryan Guzman

In 9-1-1 – stagione 9, Eddie Diaz avrà finalmente una vera trama sentimentale. A confermarlo è stato Ryan Guzman, mentre cresce la pressione dei fan per vedere concretizzarsi la relazione tra Eddie e Buck, una delle più discusse nella storia recente della serie.

La morte di Bobby ha segnato profondamente la squadra della 118, aprendo una lunga fase di lutto e riorganizzazione. A quasi un anno dalla tragedia, però, la serie sta iniziando a guardare avanti, esplorando nuove dinamiche personali e professionali per i protagonisti. In questo contesto, torna con forza l’attenzione sul rapporto tra Buck ed Eddie, a lungo al centro di speculazioni romantiche.

Le parole di Ryan Guzman sulla vita sentimentale di Eddie

In una recente intervista, Guzman ha rivelato che gli autori stanno seminando indizi narrativi che porteranno a uno sviluppo importante nella vita amorosa di Eddie. Pur senza entrare nei dettagli, l’attore ha confermato che qualcosa è già in movimento e che il pubblico inizierà a percepirlo sempre più chiaramente nei prossimi episodi.

Si tratta di una conferma significativa, soprattutto dopo una prima metà di stagione 9 che ha tenuto Buck ed Eddie separati più del solito. Dopo la riorganizzazione interna della 118, Eddie è stato affiancato a Hen, mentre Buck si è concentrato su altre responsabilità, tra cui l’aiuto a Harry per entrare nell’accademia dei vigili del fuoco. Solo dopo la pausa natalizia la serie ha riportato i due personaggi al centro di una storyline condivisa.

La pressione dei fan per la coppia Buck ed Eddie

Il desiderio di vedere Buck ed Eddie insieme romanticamente accompagna 9-1-1 da anni. Nonostante la serie non abbia mai confermato apertamente un’attrazione reciproca, piccoli momenti e sottintesi hanno alimentato una fanbase estremamente coinvolta, che ha dato vita allo ship noto come “Buddie”.

Il dibattito si è intensificato anche in seguito al successo di Heated Rivalry, che ha contribuito a spingere il pubblico a chiedere una svolta simile per la coppia della 118. Tuttavia, lo showrunner Tim Minear ha già chiarito che 9-1-1 non seguirà quella strada in modo diretto, pur dichiarandosi lui stesso un sostenitore di Buddie.

Un nuovo amore o un passo verso Buck?

Resta quindi aperta la domanda centrale: la trama sentimentale anticipata da Guzman riguarda Buck o un nuovo interesse amoroso? Al momento non ci sono conferme, e la stagione 9 è già ricca di altri archi narrativi importanti, come le tensioni tra Hen e Chimney dopo il segreto sulla malattia di lei.

È possibile che questa nuova relazione per Eddie non sia il payoff romantico che molti fan attendono, ma piuttosto un passaggio intermedio, utile a ridefinire il personaggio e il suo percorso emotivo. In ogni caso, le parole di Guzman confermano che la vita sentimentale di Eddie sarà uno dei punti chiave della seconda parte della stagione.