HomeCinema News2026

Scary Movie 6: rivelati alcuni dei film che saranno oggetto di parodia

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Scary Movie 6

Scary Movie 6 è pronto a divertire e terrorizzare il pubblico, dato che sono stati rivelati i film horror che saranno oggetto della parodia. Proprio così, la serie di parodie preferita da tutti sta tornando, e Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans sono tornati a scrivere la sceneggiatura insieme a Rick Alvarez, che sarà il produttore del film. Il cast riporterà i membri originali, tra cui Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott e Jon Abrahams. Verranno inoltre introdotti i ruoli di Daman Wayans Jr., Kim Wayans, Heidi Garner e altri ancora da annunciare.

Dread Central ha invece ora rivelato i film horror che Scary Movie 6 incorporerà nella parodia, tra cui I Peccatori, film horror candidato all’Oscar di Ryan Coogler, Weapons di Zach Cregger e A Quiet Place. La Paramount ha dichiarato che questo film sarà “il rilancio del franchise”, dato che i fratelli Wayan si riuniscono per la prima volta dopo 18 anni. Marlon Wayans aveva già parlato con Entertainment Weekly del film in uscita, dato che sono state condivise poche o nessuna informazione, e ha dichiarato: “Vogliamo solo far ridere tutti, e non ci interessa se siete sensibili. Anche le persone sensibili hanno bisogno di ridere di se stesse. Sappiate solo che non stiamo ridendo solo di voi; avrete la possibilità di ridere degli altri”.

Scary Movie 6 uscirà nelle sale il 12 giugno, oltre 13 anni dopo Scary Movie 5, che conteneva parodie di Paranormal Activity, Il cigno nero, Mama e L’alba del pianeta delle scimmie. È stato anche riferito che il nuovo film conterrà una parodia di Terrifier 3 con Felissa Rose che apparirà durante lo sketch. Il trailer dovrebbe essere pubblicato questa settimana prima di Scream 7.

I dettagli della trama del nuovo film sono stati però in gran parte tenuti segreti e i nuovi personaggi sono ancora in gran parte sconosciuti. Michael Tiddes, noto per Ghost Movie e 50 sfumature di nero, sarà il regista e dovrà affrontare una dura concorrenza con il suo film sostenuto dalla Paramount, dato che Toy Story 5, Supergirl e Disclosure Day di Steven Spielberg sono tra i molti blockbuster in uscita durante l’estate.

Articolo precedente
The Mist: Mike Flanagan promette un adattamento diverso dal film del 2007
Articolo successivo
28 anni dopo – Il tempio delle ossa: incassi deludenti mettono in dubbio il terzo film
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved