Scary Movie 6: rivelati alcuni dei film che saranno oggetto di parodia

Scary Movie 6 è pronto a divertire e terrorizzare il pubblico, dato che sono stati rivelati i film horror che saranno oggetto della parodia. Proprio così, la serie di parodie preferita da tutti sta tornando, e Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans sono tornati a scrivere la sceneggiatura insieme a Rick Alvarez, che sarà il produttore del film. Il cast riporterà i membri originali, tra cui Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott e Jon Abrahams. Verranno inoltre introdotti i ruoli di Daman Wayans Jr., Kim Wayans, Heidi Garner e altri ancora da annunciare.

Dread Central ha invece ora rivelato i film horror che Scary Movie 6 incorporerà nella parodia, tra cui I Peccatori, film horror candidato all’Oscar di Ryan Coogler, Weapons di Zach Cregger e A Quiet Place. La Paramount ha dichiarato che questo film sarà “il rilancio del franchise”, dato che i fratelli Wayan si riuniscono per la prima volta dopo 18 anni. Marlon Wayans aveva già parlato con Entertainment Weekly del film in uscita, dato che sono state condivise poche o nessuna informazione, e ha dichiarato: “Vogliamo solo far ridere tutti, e non ci interessa se siete sensibili. Anche le persone sensibili hanno bisogno di ridere di se stesse. Sappiate solo che non stiamo ridendo solo di voi; avrete la possibilità di ridere degli altri”.

Scary Movie 6 uscirà nelle sale il 12 giugno, oltre 13 anni dopo Scary Movie 5, che conteneva parodie di Paranormal Activity, Il cigno nero, Mama e L’alba del pianeta delle scimmie. È stato anche riferito che il nuovo film conterrà una parodia di Terrifier 3 con Felissa Rose che apparirà durante lo sketch. Il trailer dovrebbe essere pubblicato questa settimana prima di Scream 7.

I dettagli della trama del nuovo film sono stati però in gran parte tenuti segreti e i nuovi personaggi sono ancora in gran parte sconosciuti. Michael Tiddes, noto per Ghost Movie e 50 sfumature di nero, sarà il regista e dovrà affrontare una dura concorrenza con il suo film sostenuto dalla Paramount, dato che Toy Story 5, Supergirl e Disclosure Day di Steven Spielberg sono tra i molti blockbuster in uscita durante l’estate.