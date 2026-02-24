The Mist: Mike Flanagan promette un adattamento diverso dal film del 2007

The Mist di Mike Flanagan, recentemente annunciato, sarà molto diverso dal precedente adattamento. A confermarlo è lo stesso regista tramite alcuni post su Bluesky, nei quali ha specificato che la sua versione del racconto non avrà nulla a che vedere con l’adattamento originale diretto da Frank Darabont nel 2007. Il regista ha spiegato che “ho imparato molto tempo fa a non cercare mai di prevedere di cosa discuteranno o non discuteranno i fan (francamente, tutti dovrebbero rilassarsi; ho appena visto un’intera catena di persone che sbavavano rabbia per i poster AI realizzati dai fan per L’esorcista)… ma sì, questo non è un rifacimento. Le differenze iniziano dalla pagina 1″.

Flanagan ha poi aggiunto che: “adoro il film di Darabont e non ha alcun senso rifarlo. Ecco perché sto andando in una direzione diversa”. Sarà dunque interessante scoprire in che modo il regista adatterà il romanzo horror di King. In esso si segue un gruppo di persone a Brighton, nel Maine, costrette a lottare per la sopravvivenza dopo che una misteriosa nebbia provoca l’attacco di creature mostruose alla città. Il primo adattamento di Darabont è rimasto fedele al romanzo, concentrandosi sia sulle creature che sui sopravvissuti come minacce principali. Darabont ha pereò anche modificato il finale di The Mist, guadagnandosi gli elogi di King.

Il secondo adattamento è stato realizzato sotto forma di serie TV su Spike, modificando la nebbia in modo da includere sia minacce soprannaturali che effetti psicologici, ovvero costringendo le persone a confrontarsi con i propri errori passati. La serie TV The Mist ha però ricevuto recensioni contrastanti dalla critica ed è stata cancellata dopo la messa in onda della prima stagione. Per quanto riguarda la versione di Flanagan, al momento della stesura di questo articolo non è chiaro quanto rimarrà fedele al romanzo breve.

Stando alle sue parole, ci saranno grandi cambiamenti fin dall’inizio rispetto al film di Darabont, il che fa presagire una serie di nuove idee per mantenere fresca la storia. Considerando l’alto livello raggiunto dai numerosi adattamenti di Flanagan dei romanzi di King, sarà sicuramente una versione intrigante. Al momento, The Mist è uno dei numerosi adattamenti di King a cui Flanagan sta lavorando. La sua serie TV Carrie su Prime Video dovrebbe debuttare nell’ottobre di quest’anno, mentre sta anche lavorando a un adattamento televisivo della serie La Torre Nera.

Oltre a King, Flanagan ha però recentemente scritto anche Clayface per la DCU e dirigerà un nuovo film de L’esorcista, in uscita nelle sale il prossimo anno. Ciò significa che potrebbe volerci del tempo prima che vengano alla luce ulteriori dettagli sulla sua versione di The Mist. Tuttavia, considerando ciò che ha detto finora sul film, sembra che i cambiamenti renderanno l’esperienza significativa, distinguendola dal tipo di storia che Darabont ha voluto raccontare nel suo adattamento.