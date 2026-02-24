28 anni dopo – Il tempio delle ossa: incassi deludenti mettono in dubbio il terzo film

28 anni dopo è uscito lo scorso anno riscuotendo recensioni entusiastiche, ma ha incassato solo 151,3 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget dichiarato di 60 milioni. Il film è stato diretto da Danny Boyle, regista di 28 giorni dopo, che ha passato il testimone a Nia DaCosta per 28 anni dopo – Il tempio delle ossa (leggi qui la recensione). Il sequel è stato altrettanto apprezzato e, per molti, è stato un film persino migliore di quello di Boyle. Si è inoltre concluso con il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Jim, preparando il terreno per il terzo capitolo pianificato da Boyle, che probabilmente ruoterà attorno a lui e allo Spike di Alfie Williams.

Il regista ha però dichiarato fin dall’inizio che il terzo capitolo non era una cosa certa. Ora, con 28 anni dopo – Il tempio delle ossa che ha incassato solo 57,6 milioni di dollari su un budget dichiarato di 63 milioni, è difficile immaginare che la Sony permetta a Boyle di concludere la sua trilogia quando c’è una buona probabilità che sia un flop, anche con Murphy nel ruolo di protagonista. Entrambi i film erano piuttosto eccentrici e non avevano molto in comune con 28 giorni dopo, un thriller di sopravvivenza “zombie” abbastanza tradizionale.

Entrambi i sequel avevano qualcosa da dire sugli esseri umani mostruosi quanto quelli infettati dal virus della rabbia, ma questi sequel hanno preso una piega strana e non convenzionale (ninja ispirati a Jimmy Saville, per esempio). Questo spiega in parte il calo degli incassi al botteghino dal primo al secondo film, e un nuovo rapporto di World of Reel suggerisce ora che il via libera di Sony al terzo film potrebbe non avere il peso che si potrebbe pensare.

Secondo il sito, “Ho sentito da due fonti separate che la Sony non ha fretta di realizzare il capitolo conclusivo della trilogia, nonostante lo abbia annunciato lo scorso dicembre. In realtà, ho sentito che Netflix ha mostrato un certo interesse ad acquisire il sequel, ma Danny Boyle non ne vuole sapere. Vuole che questo capitolo finale, che dovrebbe avere come protagonista Cillian Murphy, esca nelle sale cinematografiche”.

28 anni dopo e 28 anni dopo – Il tempio delle ossa sono stati girati praticamente uno dopo l’altro, il che significa che almeno un sequel era sempre garantito. Anche Murphy potrebbe non essere un punto di forza sufficiente per la Sony a questo punto, dato il rendimento decrescente del secondo capitolo, e vale la pena notare che gli account social ufficiali del film stanno ora pubblicizzando 28 anni dopo – Il tempio delle ossa come “il finale che stavate aspettando”. Questo potrebbe però anche semplicemente essere un riferimento al cameo di Murphy. Non resta dunque che attendere maggiori novità.

