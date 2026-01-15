Scott Cooper dirigerà un film su Roswell e l’incidente UFO del 1947

Hollywood continua a esplorare il tema degli UFO, recentemente ribattezzati dai media mainstream UAP (fenomeni aerei non identificati). Dopo i progetti di prossimo arrivo di Joseph Kosinski, Steven Spielberg e Colin Trevorrow, e il documentario dello scorso anno The Age of Disclosure, ora anche il regista Scott Cooper si appresta a raccontare una delle storie più famose su questo fenomeno.

Cooper collaborerà con la 20th Century per scrivere e dirigere un film basato sulla cospirazione del 1947 a Roswell, nel New Mexico, quando un allevatore trovò dei detriti sparsi nella sua proprietà e l’aeronautica statunitense diffuse inizialmente un comunicato su un “disco volante”, per poi ritrattare dichiarando si trattasse di un pallone sonda meteorologico.

Nonostante l’importanza culturale dell’incidente, la cospirazione di Roswell non era mai stata adattata direttamente in un lungometraggio cinematografico, sebbene siano esistiti film e produzioni televisive ispirati alla vicenda, come Hangar 18 (1980). Al momento non ci sono altri dettagli sul progetto e, come riportato da Deadline, non è neanche confermato che sarà effettivamente il prossimo progetto di Cooper, che potrebbe dedicarsi ad un altro film prima di passare a questo dedicato a Roswell.

Al momento Cooper starebbe infatti valutando di dare la precedenza a Commanche, un film su sceneggiatura di Eric Roth, originariamente destinata a Michael Mann. Il regista è inoltre reduce dal biopic Springsteen: Liberami dal Nulla ed è noto per aver diretto titoli come Crazy Heart, Black Mass, Hostiles, Il fuoco della vendetta e The Pale Blue Eye – I delitti di West Point. Non resta dunque che attendere di scoprire quale dei due progetti sarà il prossimo del regista.