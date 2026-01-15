Marty Supreme: Josh Safdie rivela l’originale finale vampiresco del film

Il regista di Marty Supreme rivela che il film sul tennis tavolo con Timothée Chalamet originariamente terminava con un colpo di scena “vampiresco”. Il film, diretto da Josh Safdie, segue l’inflessibile Marty Mauser (Chalamet), determinato a diventare una star internazionale del tennis. Ma per quanto folle sia il film, Safdie ha rivelato in una discussione sul podcast A24 che inizialmente avrebbe potuto concludersi con la rivelazione che il personaggio di Kevin O’Leary è un vampiro, mentre attacca un Marty più anziano.

Il finale alternativo avrebbe visto il resto della vita di Marty scorrere, e quando lui assiste a un concerto dei Tears for Fears con sua nipote negli anni ’80, appare “Mr. Wonderful”. “Sei nei suoi occhi, abbiamo costruito le protesi per Timmy e tutto il resto, e Mr. Wonderful appare dietro di lui e gli morde il collo, e quella era l’ultima immagine”, ha detto Safdie al regista Sean Baker (Anora). Il personaggio di O’Leary, in senso stretto, è l’uomo d’affari Milton Rockwell, marito di Kay Stone, interpretata da Gwyneth Paltrow, un’attrice che ha una relazione con Marty.

Rockwell, a un certo punto del film, ribatte a Marty: “Sono nato nel 1601. Sono un vampiro. Esisto da sempre. Ho incontrato molti Marty Mauser nel corso dei secoli“. Safdie ha anche raccontato nella sua intervista che O’Leary ha ideato questa battuta mentre lui e il co-sceneggiatore Ronald Bronstein stavano cercando di capire come Rockwell avrebbe reagito a Marty che esponeva la sua visione del mondo.

“E ricordo che alla A24”, ha detto Safdie a proposito del finale tagliato, “tutti dicevano: ‘È un errore, vero?” Ma il regista ha anche spiegato come questo colpo di scena si inserisse nei temi del film, dicendo: “A un certo punto abbiamo avuto un’idea che in qualche modo si ricollega alla musica del film, che trasmette innanzitutto una sensazione di atemporalità, di anacronismo, del passato che insegue il futuro e del futuro che insegue il passato”.

Safdie ha aggiunto riguardo alla scena finale tagliata: “Sono ottimi posti [al concerto], in prima fila, e lui [Marty] sta guardando e pensa a ‘Everybody Wants to Rule the World’ e alla giovinezza e a cosa significhi, e ha questo successo, ma non sta facendo ciò che credeva di essere nato per fare. Ma ha tutte queste cose fantastiche intorno a sé“.

Di cosa parla Marty Supreme con Timothée Chalamet

La storia è liberamente ispirata alla vita di Marty Reisman, un giocatore di ping pong che ha vinto diversi campionati mondiali. Tra i co-protagonisti di Chalamet figurano Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara, Fran Drescher e Sandra Bernhard. Josh Safdie di Diamanti grezzi ha diretto il film e co-sceneggiato la sceneggiatura con Ronald Bronstein.