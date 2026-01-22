Sydney Sweeney protagonista del primo adattamento cinematografico di un tragico romanzo

Sydney Sweeney interpreterà un ruolo nell’adattamento cinematografico di The Custom of the Country, scritto dalla romanziera Edith Wharton. Studiocanal sostiene il progetto insieme alla Rabbit’s Foot Films, la casa di produzione fondata da Charles Finch. Josie Rourke dirigerà e scriverà l’adattamento cinematografico, con la produzione che dovrebbe iniziare a breve.

La storia segue il percorso di Undine Spragg, che sposa e divorzia da diversi uomini nella speranza di diventare una mondana e un membro dell’alta società della Fifth Avenue a New York City. Rourke ha descritto il personaggio come una femme fatale, affermando che Spragg è “la donna pericolosa per eccellenza”. Ha anche elogiato il romanzo della Wharton, che secondo lei ha conquistato sia gli Stati Uniti che l’Europa.

Secondo Deadline, Rourke ha descritto Spragg come una figura straordinariamente moderna e ha affermato che The Custom of the Country, scritto 113 anni fa nel 1913, era in anticipo sui tempi. “The Custom of the Country è stato il grande romanzo americano di Wharton, con Undine Spragg attraversa l’America e l’Europa a tutta velocità, in un periodo di immensi cambiamenti economici e sociali. Il libro trasuda modernità e mentre scrivevo questo adattamento, Sydney Sweeney viveva nella mia testa come questo personaggio iconico”.

“È come se Wharton si fosse seduta un secolo fa e avesse scritto il ruolo per lei. Sono entusiasta di lavorare con questa brillante attrice, Charles Finch, Alison Owen e Studiocanal per portare questo romanzo sullo schermo“, sono le parole della regista. Sweeney, ora al cinema con Una di famiglia (The Housemaid) sarà anche produttrice di The Custom of the Country insieme a Finch, Alison Owen della Monumental Pictures e Studiocanal.

Il casting è curato da Nina Gold, che sta attualmente selezionando gli attori secondari che affiancheranno Sweeney. La produzione è supervisionata dal vicepresidente esecutivo della produzione globale di Studiocanal Ron Halpern, dalla CCO statunitense Shana Eddy-Grouf e dalla vicepresidente dello sviluppo e della produzione Isobel Carter. Al momento della pubblicazione di questo articolo non è stata ancora confermata la data di uscita del film.