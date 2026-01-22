Alice in Borderland cancellata da Netflix dopo tre stagioni

La partita è ufficialmente finita per Alice in Borderland. La serie giapponese sci-fi thriller, approdata su Netflix il 10 dicembre 2020, è stata cancellata dopo tre stagioni. Tratta dal manga di Haro Aso, la storia segue Arisu, giovane brillante e isolato interpretato da Kento Yamazaki, costretto a sopravvivere in una realtà parallela — la Borderland — affrontando giochi mortali e stringendo legami profondi per restare in vita.

Dopo il successo della prima stagione, Netflix aveva rinnovato la serie per una seconda e, successivamente, per una terza stagione, uscita il 25 settembre 2025. Nonostante il finale della stagione 3 offrisse una chiusura coerente per il percorso di Arisu, le speranze di un’eventuale quarta stagione sono state definitivamente spente.

Netflix conferma: la terza stagione è stata l’ultima

Secondo un nuovo report ufficiale, Netflix ha confermato che la terza stagione è anche l’ultima di Alice in Borderland. Nei sei mesi compresi tra luglio e dicembre 2025, la stagione finale ha totalizzato 25 milioni di visualizzazioni, senza che lo streamer abbia fornito ulteriori dettagli sulle motivazioni della cancellazione.

Nonostante lo stop, la serie chiude comunque con numeri solidi: Alice in Borderland è risultata la 36ª serie più vista su Netflix nel periodo considerato, subito sotto The Witcher stagione 4 (25,4 milioni di visualizzazioni). Ha inoltre superato titoli come Black Rabbit e House of Guinness, confermando una performance competitiva nel panorama delle produzioni Netflix del 2025.

Dal punto di vista critico, la stagione 3 si è attestata su un 63% su Rotten Tomatoes, mentre ScreenRant le ha assegnato un voto di 8/10, sottolineando come Arisu resti “uno dei protagonisti più empatici e coerenti della serialità contemporanea”. In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter il 25 settembre 2025, Yamazaki aveva espresso il desiderio di tornare per una possibile stagione 4, ipotesi che Netflix ha però deciso di non percorrere.