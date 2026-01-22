Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2 ha un colpo di scena finale molto migliore rispetto a quello di Il Mare dei Mostri

Invece di andare sul sicuro seguendo le tracce del romanzo a cui è ispirato, il finale della di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2 è stato audace e si è concluso con un colpo di scena ancora più importante rispetto a quello del romanzo originale Il mare dei mostri di Rick Riordan. Tra cambiamenti e sorprese, la posta in gioco è stata alzata in modo molto stimolante in vista della terza stagione.

Nell’episodio 8, Thalia Grace (Tamara Smart) torna ad assumere la sua forma umana, dopo essere stata per tanto tempo l’albero in cui Zeus l’aveva trasformata. Ciò significa che ora esiste un secondo figlio dei Tre Grandi che potrebbe compiere la Grande Profezia, destinata a salvare o distruggere l’Olimpo.

Sebbene questo sia vero anche nel libro, il grande colpo di scena finale di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2 va oltre e forse migliora la serie.

La spiegazione del colpo di scena de Il mare dei mostri (e in che modo la serie lo cambia)

Nel romanzo originale Il mare dei mostri, la resurrezione di Thalia tramite il Vello d’Oro chiude il libro: è una svolta clamorosa che nessuno dei personaggi si aspettava, fatta eccezione per il Titano Crono, che aveva manipolato gli eventi proprio per rimettere in gioco la figlia di Zeus.

Nella serie, invece, il ritorno di Thalia era già un elemento previsto, molto prima che il Vello d’Oro venisse posto sull’albero affinché la semidei tornasse nella sua forma umana. Di conseguenza, questo ha aumentato le tensioni e le dinamiche tra Annabeth e Luke, così come con lo stesso Percy, mostrato alle prese con incubi sul ritorno di Thalia e su ciò che questo potrebbe significare per la Grande Profezia.

Detto ciò, nelle scene finali di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2 viene introdotto un nuovo e ben più grande colpo di scena.

Il nuovo colpo di scena di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2 alza ulteriormente la posta in gioco

Il nuovo twist con cui si chiude Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2 rivela che Thalia non era stata ferita mortalmente dalle Furie per poi essere salvata dalla misericordia divina di Zeus attraverso la trasformazione in albero (come avviene nel libro).

Al contrario, le Furie erano state mandate da Ade per informare Thalia della Grande Profezia e del desiderio di Zeus di usarla come un’arma, creando deliberatamente una frattura tra padre e figlia.

Questa verità viene rivelata da Chirone, che aveva assistito al rifiuto di Thalia e alla successiva trasformazione operata da Zeus come punizione (piuttosto che come atto di compassione per salvarle la vita). A Chirone fu poi ordinato di mantenere nascosta la verità negli anni successivi… fino ad ora. Rispetto alla storia originale de Il mare dei mostri, questo nuovo colpo di scena aumenta drasticamente la posta in gioco della Grande Profezia e si collega in modo più efficace ai conflitti che verranno esplorati nelle stagioni future.

Non solo questo twist prepara meglio lo scontro tra Percy e Thalia in La maledizione del Titano (stagione 3 di Percy Jackson), ma fornisce anche una motivazione molto più solida per la frattura tra Thalia e Zeus, influenzando in maniera decisiva le scelte che lei finirà per compiere.

In definitiva, il finale della stagione 2 di Percy Jackson dimostra che la serie ha compreso a fondo ciò che rendeva efficaci i libri nella loro essenza, ma anche dove potevano essere migliorati. Con lo stesso Rick Riordan coinvolto nella realizzazione della serie Disney+, è già stato confermato che Riordan ha sostenuto il cambiamento principale del finale de Il mare dei mostri.

Il finale di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2 risulta davvero molto più solido sotto ogni aspetto, rispetto al romanzo, allineandosi in modo nettamente migliore alle avventure che devono ancora arrivare.

Tutti gli episodi di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo sono ora disponibili in streaming su Disney+.