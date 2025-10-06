Franco Maresco ospite di Sentieri Selvaggi il 9 ottobre

Venerdì 3 ottobre ha avuto inizio la 5a edizione di DOCUSFERA, la rassegna con cui Sentieri Selvaggi traccia le traiettorie del cinema documentario italiano contemporaneo, realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura e del Municipio 1 Roma Centro. La proiezione di Steve e il Duca e l’incontro con Germano Maccioni ha dato il via anche alla retrospettiva dedicata a Franco Maresco, le cui date sono state svelate nella presentazione del palinsesto degli eventi autunnali di Sentieri Selvaggi, tutti come sempre gratuiti su prenotazione.
L’attesissimo incontro con Franco Maresco è quindi in programma il 9 ottobre, dopo la proiezione delle 19:30 di Enzo, domani a Palermo! (1999; 60’) che racconta l’organizzatore cinematografico Enzo Castagna, collaboratore di celebri registi come De Sica, Coppola e Pasolini. La retrospettiva continua sabato 11 ottobre, sempre a partire dalle 19:30, con due cortometraggi: La mia battaglia (2016; 30’) di Maresco, conversazione con la leggendaria fotografa e sua amica Letizia Battaglia, e Apocalypsever – Franco Maresco (2020; 30’) di Luis Fulvio, che ripercorre frammenti di discorsi di Maresco sul finire del lockdown. A seguire il regista Luis Fulvio incontrerà il pubblico e la redazione di Sentieri Selvaggi.
Alle 21:00, continua DOCUSFERA con Una storia d’acqua (2025; 69’) di Giacomo Caldarelli, che incontrerà il pubblico dopo la proiezione del suo documentario, incentrato sulla misteriosa tenacia di Marco Fratini nel tentare il giro a nuoto del Lago di Garda.
Un film fatto per Bene: recensione del film di Franco Maresco – Venezia 82
Venerdì 3 ottobre è stato anche presentato il palinsesto degli eventi di Sentieri Selvaggi, a partire dai Premi Sentieri Selvaggi. Si tratta di Mario Martone, con Fuori premiato come Miglior Film Italiano, Sidney Sibilia per Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 come Miglior Serie TV, e Giovanni Tortorici, con Diciannove eletto Miglior Esordio della stagione cinematografica.
Gli incontri tra i premiati e il pubblico di Sentieri Selvaggi avranno luogo a partire da novembre.
Altri due eventi completano il palinsesto. Il 10 ottobre dalle 19:30 si terrà, infatti, la presentazione delle ultime uscite editoriali di Sentieri Selvaggi, ossia due lavori monografici e l’ultimo numero della rivista cartacea SentieriSelvaggi21st. Presenteremo, quindi, Tony Scott. Cinema a velocità massima di Alessio Baronci, che affronta la carriera del regista di Una vita al massimo e Top Gun, e Mike Flanagan. Liturgie del fantasma, tra cinema e tv di Guglielmo Siniscalchi, pubblicazione incentrata su uno degli esponenti di punta dell’horror contemporaneo e realizzata con il contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali. Infine, spazio al n.21 del cartaceo SentieriSelvaggi21st, con la cover story “Hideo Kojima – La profezia del cinema” incentrata sul leggendario autore di Metal Gear e Death Stranding.
Per il 25 ottobre è invece prevista la notte bianca diffusa delle scuole d’arte del Lazio, con una serata speciale aperta a tutti.