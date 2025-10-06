Franco Maresco ospite di Sentieri Selvaggi il 9 ottobre

Venerdì 3 ottobre ha avuto inizio la 5a edizione di DOCUSFERA, la rassegna con cui Sentieri Selvaggi traccia le traiettorie del cinema documentario italiano contemporaneo, realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura e del Municipio 1 Roma Centro. La proiezione di Steve e il Duca e l’incontro con Germano Maccioni ha dato il via anche alla retrospettiva dedicata a Franco Maresco, le cui date sono state svelate nella presentazione del palinsesto degli eventi autunnali di Sentieri Selvaggi, tutti come sempre gratuiti su prenotazione.

L’attesissimo incontro con Franco Maresco è quindi in programma il 9 ottobre, dopo la proiezione delle 19:30 di Enzo, domani a Palermo! (1999; 60’) che racconta l’organizzatore cinematografico Enzo Castagna, collaboratore di celebri registi come De Sica, Coppola e Pasolini. La retrospettiva continua sabato 11 ottobre, sempre a partire dalle 19:30, con due cortometraggi: La mia battaglia (2016; 30’) di Maresco, conversazione con la leggendaria fotografa e sua amica Letizia Battaglia, e Apocalypsever – Franco Maresco (2020; 30’) di Luis Fulvio, che ripercorre frammenti di discorsi di Maresco sul finire del lockdown. A seguire il regista Luis Fulvio incontrerà il pubblico e la redazione di Sentieri Selvaggi.

Alle 21:00, continua DOCUSFERA con Una storia d’acqua (2025; 69’) di Giacomo Caldarelli, che incontrerà il pubblico dopo la proiezione del suo documentario, incentrato sulla misteriosa tenacia di Marco Fratini nel tentare il giro a nuoto del Lago di Garda.

Venerdì 3 ottobre è stato anche presentato il palinsesto degli eventi di Sentieri Selvaggi, a partire dai Premi Sentieri Selvaggi. Si tratta di Mario Martone, con Fuori premiato come Miglior Film Italiano, Sidney Sibilia per Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 come Miglior Serie TV, e Giovanni Tortorici, con Diciannove eletto Miglior Esordio della stagione cinematografica.

Gli incontri tra i premiati e il pubblico di Sentieri Selvaggi avranno luogo a partire da novembre.

Altri due eventi completano il palinsesto. Il 10 ottobre dalle 19:30 si terrà, infatti, la presentazione delle ultime uscite editoriali di Sentieri Selvaggi, ossia due lavori monografici e l’ultimo numero della rivista cartacea SentieriSelvaggi21st. Presenteremo, quindi, Tony Scott. Cinema a velocità massima di Alessio Baronci, che affronta la carriera del regista di Una vita al massimo e Top Gun, e Mike Flanagan. Liturgie del fantasma, tra cinema e tv di Guglielmo Siniscalchi, pubblicazione incentrata su uno degli esponenti di punta dell’horror contemporaneo e realizzata con il contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali. Infine, spazio al n.21 del cartaceo SentieriSelvaggi21st, con la cover story “Hideo Kojima – La profezia del cinema” incentrata sul leggendario autore di Metal Gear e Death Stranding.

Per il 25 ottobre è invece prevista la notte bianca diffusa delle scuole d’arte del Lazio, con una serata speciale aperta a tutti.